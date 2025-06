Fußball-Transferticker: Wer wechselt wohin?

Der FC Augsburg und Offensivspieler Irvin Cardona gehen endgültig getrennte Wege. Der 27-Jährige, der seit der Winterpause an AS Saint-Étienne ausgeliehen war, schließt sich dem Klub nun dauerhaft an. Saint-Étienne hat die Kaufoption gezogen und den Offensivspieler fest verpflichtet.

Cardona war im Januar 2023 von Stade Brest zum FCA gewechselt. In der Rückrunde der Saison 2023/24 wurde er an Saint-Étienne verliehen und trug maßgeblich zum Aufstieg in die Ligue 1 bei. Es folgte eine halbjährige Leihe zu Espanyol Barcelona, die aber vorzeitig beendet worden war.