In mehreren Städten feiern Linke Erfolge - teils mit radikalen Vorschlägen. Warum ist das so und ist das nachhaltig? Mirko Drotschmann erklärt.

Von Berlin bis New York: Sind Linke auf dem Vormarsch?

In New York City regiert der demokratische Sozialist Zohran Mamdani, in Berlin vielleicht bald die Linke-Politikerin Elif Eralp. Ist links international auf dem Vormarsch? @MrWissen2go Mirko Drotschmann erklärt, mit welchen Themen linke Kräfte gerade punkten.

Wo hatten linke Kräfte zuletzt Wahlerfolge?

Einige Beispiele: Mit Mamdani ist seit Anfang 2026 ein demokratischer Sozialist Bürgermeister in New York City. In Großbritannien regiert seit Juli Andy Burnham von der sozialdemokratischen Labour Party. Ende Oktober verloren rechte Kräfte in Serbien (Aleksandar Vučić) und Brasilien (Flávio Bolsonaro) wichtige Wahlen. In Brasilien regiert damit weiter der linke Präsident Lula da Silva.

Und bei der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus im September wurde die Linkspartei stärkste Kraft. Wenn sich die Parteien einig werden, könnte Eralp dort eine rot-grün-rote Koalition anführen.

Mit welchen Themen punkten linke Parteien?

Zum Beispiel mit dem Thema "Affordability", auf Deutsch "Bezahlbarkeit". Mamdani setzte bei seinem Wahlkampf in New York City vor allem auf ein Versprechen: die Stadt wieder für alle bezahlbar zu machen, zum Beispiel mit kostenlosen Kitaplätzen für alle Kinder ab sechs Wochen oder kostenlosen Bussen - was wiederum mit einer Millionärssteuer finanziert werden sollte.

In Großbritannien wurden Bahnlinien zurück in staatliche Hand geholt und eine staatliche Energiefirma gegründet. Der neue Premierminister Burnham will noch weitergehen und auch die Bereiche Wasser und Nahverkehr stärker unter öffentliche Kontrolle stellen. Und in Berlin standen die Mietkosten im Mittelpunkt des Wahlkampfs der Linken. Ihr Plan: große Wohnungskonzerne vergesellschaften, also gegen Entschädigung enteignen.