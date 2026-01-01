Zohran Mamdani: New Yorks Bürgermeister für eine neue Generation

Ein Sprung ins eiskalte Wasser und ein virales Versprechen - ab dem 1. Januar regiert Zohran Mamdani New York. Wer ist der Mann, der eine neue Generation mobilisiert?

2025 begann für Zohran Mamdani mit einem Sprung ins kalte Wasser - und sinnbildlich auch sein politischer Aufstieg. Ein Jahr später wird er als Bürgermeister von New York vereidigt.

Beim traditionellen "Polar Plunge" vor Coney Island stieg er im Anzug in den Atlantik und sagte in die Kamera: "I am freezing your rent", also: "Ich friere eure Miete ein". Ein Social-Media-Moment, der viral ging - und ein Versprechen, das seine Kampagne prägte.

Der Auftritt verband Bild und Botschaft: das Einfrieren der Mieten in Sozialwohnungen. Er steht exemplarisch für einen Wahlkampf, der neue Kommunikationsformen nutzte - digital, zugespitzt, aber kombiniert mit klassischem Haustürwahlkampf. Eine Mischung aus Aktivismus und persönlicher Ansprache.

"Affordability" als zentrales Thema

Getragen wurde Mamdanis Kampagne von Tausenden meist jungen Freiwilligen. Sie klopften an Türen, auch in Vierteln, in denen Donald Trump zuletzt stark abgeschnitten hatte. Gespräche über Mieten, Preise und Alltagsdruck bestimmten den Ton. Mamdani trat dabei weniger als Überzeuger denn als Zuhörer auf. Sein unprätentiöser Stil machte ihn für viele zu einem Hoffnungsträger, die sich bislang von Politik ausgeschlossen fühlten.

Er hört den New Yorkerinnen und New Yorkern wirklich zu. „ Lauren Levy, Wahlhelferin

Der rote Faden der Kampagne: Bezahlbarkeit. Steigende Lebenshaltungskosten, Verschuldung und Wohnungsnot. Auffällig ist dabei, was Mamdani vermeidet: kulturkämpferische Zuspitzung, persönliche Angriffe, polarisierende Rhetorik.

Seine Versprechen sind ehrgeizig - aber sie wirken nicht leer. Einen so progressiven Kandidaten zu erleben, der sich für ganz New York einsetzt, ist in dieser Zeit zutiefst bewegend. „ Lauren Levy, Wahlhelferin

Herkunft, Haltung, Kontroversen

Geprägt ist Mamdani durch seine ugandisch-indische Familie. Sein Vater ist Politikprofessor an der Columbia University in New York, seine Mutter Filmemacherin. Als Siebenjähriger kam er nach New York und wuchs als Muslim in einem multikulturellen, zugleich stark jüdisch geprägten Viertel Manhattans auf. Er bezeichnet sich als demokratischen Sozialisten, politisch Bernie Sanders näherstehend. Über religiöse Identität spricht er selten - stattdessen über soziale Gerechtigkeit und Solidarität.

Gerade bei jüdischen Wählerinnen und Wählern stößt er damit auf Zustimmung wie Skepsis. Während viele progressive, vor allem jüngere Jüdinnen und Juden seine Agenda unterstützen, äußern andere Vorbehalte - insbesondere wegen seiner pro-palästinensischen Positionen und seiner Kritik an Israel. Wer Forderungen nach einer globalen Intifada nicht eindeutig verurteile, sei nicht vertrauenswürdig und trage zur Verbreitung von Hass bei, sagt etwa Tsipi Ben-Haim, Direktorin der gemeinnützigen Organisation CityArts, die Jugendliche mit professionellen Künstlern zusammenbringt.

Pragmatismus statt ideologischer Tests

In der Zusammenstellung seines Führungsteams setzt Mamdani auf Pragmatismus. Schlüsselpositionen besetzt er mit erfahrenen Fachleuten statt politischen Loyalisten. Politikwissenschaftler werten das als Signal für Regierungsfähigkeit. "Er wird niemals alle glücklich machen", sagt Lauren Levy, "aber sein erfahrenes und diverses Team wird sein Bestes für alle New Yorker tun."

Umgang mit Trump und Wall Street

Politisches Gespür zeigte Mamdani auch bei einem Arbeitstreffen mit Präsident Trump im Weißen Haus. Zuvor hatte Trump ihn als "Kommunisten" sowie "naiv und unerfahren" bezeichnet. Nach dem Treffen schlug der Präsident versöhnlichere Töne an und lobte den sachlichen Austausch.

Auch zur Wall Street hält Mamdani Distanz, ohne offene Konfrontation. Er kritisiert, dass in der "reichsten Stadt der Welt" arbeitende Menschen zurückgelassen würden - eine klare Prioritätensetzung zugunsten von Bezahlbarkeit.

Hoffnung und Erwartung

Am Neujahrstag wird Mamdani vereidigt. Tausende wollen das bei einer Blockparty feiern. Lauren Levy hat sich ein Ticket gesichert. Ihre Hoffnung ist groß:

Diese Wahl hat mir zum ersten Mal persönlich politische Hoffnung gegeben. Wir wollen Mamdani unterstützen - und ihn gleichzeitig zur Verantwortung ziehen. „ Lauren Levy, Wahlhelferin