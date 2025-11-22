Mamdani und Trump: Überraschend harmonisches Treffen

Nach scharfen gegenseitigen Attacken treffen sich US-Präsident Donald Trump und New Yorks neuer Bürgermeister Zohran Mamdani im Oval Office. Dort geben sie sich betont versöhnlich.

US-Präsident Donald Trump empfängt den neu gewählten Bürgermeister von New York City, Zohran Mamdani. Quelle: dpa

Es war eine erstaunlich versöhnliche Zusammenkunft: Nach seinem ersten Treffen mit dem künftigen Bürgermeister von New York, Zohran Mamdani, im Weißen Haus zeigte sich Präsident Donald Trump regelrecht begeistert.

Wir hatten gerade ein großartiges Treffen, ein wirklich gutes, sehr produktives Treffen. „ Donald Trump, US-Präsident

Trump wolle dem Bürgermeister gratulieren. "Er hat wirklich einen unglaublichen Wahlkampf gegen viele kluge Leute geführt, angefangen bei den Vorwahlen, gegen einige sehr starke, sehr kluge Leute, und er hat sie geschlagen", lobte der Präsident.

Die US-Demokraten haben die ersten wichtigen Wahlen nach ihrer Niederlage gegen den Republikaner Donald Trump für sich entschieden. Der linke Demokrat Zohran Mamdani hat die Bürgermeisterwahl in New York gewonnen. 05.11.2025 | 1:00 min

Trump will Mamdani unterstützen

Mamdani - der mit gefalteten Händen neben dem sitzenden Präsidenten im Oval Office stand - erklärte, es sei bei dem Gespräch hinter verschlossenen Türen insbesondere um die finanziellen Belastungen im New Yorker Alltag gegangen.

Trump sagte über Mamdani:

Wir werden ihm helfen, den Traum aller wahr werden zu lassen: ein starkes und sehr sicheres New York zu bekommen. „ Donald Trump, US-Präsident

Er sei sich mit dem 34-Jährigen in viel mehr Dingen einig, als er gedacht habe, sagte Trump. Er werde Mamdani dabei unterstützen, ein "großartiger Bürgermeister" zu werden.

Trump nickte wiederholt zustimmend, als Mamdani sprach. Zuvor hatte er den linken Demokraten mehrfach als "Kommunisten" bezeichnet und New York im Fall von dessen Wahl den Entzug von Bundesmitteln angedroht.

Mamdani war als "bekennender sozialistischer Kandidat" offen zur Bürgermeisterwahl angetreten, hatte Politikwissenschaftlerin Laura von Daniels kurz nach Mamdanis Wahlsieg im ZDF erklärt. Mamdani schien "bei Donald Trump etwas getriggert" zu haben. "Es provoziert ihn offensichtlich, so einen starken Gegenkandidaten in der eigenen Heimatstadt zu haben", so von Daniels.

Es provoziere Trump, mit dem Demokraten Mamdani einen so starken Gegenkandidaten in der eigenen Heimatstadt New York zu haben, sagt Politikwissenschaftlerin Laura von Daniels. 05.11.2025 | 27:23 min

Scharfe gegenseitige Attacken

Auch Mamdani hatte den US-Präsidenten im Wahlkampf und am Abend seines Wahlsieges hart angegangen. Für den Präsidenten schien das nun jedoch keine Rolle mehr zu spielen. Er sei schon weitaus Schlimmeres genannt worden als ein Despot, witzelte der Republikaner auf Nachfrage. "Vielleicht ändert er ja seine Meinung, wenn wir zusammengearbeitet haben."

Mamdani antwortete, man habe die jeweiligen Positionen einander "sehr klar dargelegt". Er schätze an Trump, dass es bei dem Treffen nicht um die "zahlreichen Meinungsverschiedenheiten" gegangen sei, sondern um das "gemeinsame Ziel, den New Yorkern zu dienen". "Ich habe das Gespräch sehr geschätzt", sagte Mamdani.

New York City hat einen neuen Bürgermeister gewählt: Zohran Mamdani, jung, Moslem, Demokrat, Social-Media-Star. Was bedeutet sein Sieg für die Demokraten, für Donald Trump und die Midterms 2026? 06.11.2025 | 26:08 min

Als der designierte Bürgermeister gefragt wurde, ob er Trump denn als Faschisten bezeichnen würde, setzte er zu einer Erklärung an. Trump fiel ihm aber ins Wort und sagte, während er Mamdani den Arm tätschelte: "Das ist schon in Ordnung. Du kannst einfach ja sagen. Das ist einfacher, als es zu erklären."

Mamdani hatte am 4. November mit deutlichem Vorsprung die Bürgermeisterwahl gewonnen. Er tritt am 1. Januar die Nachfolge von Stadtoberhaupt Eric Adams an. Mamdani ist der erste bekennende Muslim auf dem Posten.