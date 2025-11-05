Mamdani-Sieg: Erfolge der Demokraten - Comeback gegen Trump?

Zohran Mamdanis Sieg in New York und Erfolge in Virginia, New Yersey und Kalifornien stärken die Demokraten. Was das nun bedeutet, erklärt Expertin Laura von Daniels im Interview.

05.11.2025

Die US-Demokraten hoffen nach Wahlerfolgen in New York City, New Jersey und Virginia auf Rückenwind für ihre Oppositionsarbeit in der zweiten Amtszeit von Präsident Donald Trump. Sind diese Hoffnungen berechtigt? Die wichtigsten Fragen beantwortet Politikwissenschaftlerin Laura von Daniels bei ZDFheute live.

Das sagt von Daniels ...

... über die Bedeutung von Mamdanis Sieg

Der Erfolg von Zohran Mamdani sei in mehrfacher Hinsicht historisch, erklärt von Daniels: "Er ist selbst Kind von Einwanderern. Die Tatsache, dass er offen als sozialistischer Kandidat angetreten ist sowie sein Charisma sind Faktoren die das ziemlich einzigartig machen." Vor allem Trump treffe dieser Erfolg empfindlich:

Es provoziert ihn offensichtlich, so einen starken Gegenkandidaten in der eigenen Heimatstadt zu haben. „ Laura von Daniels, Stiftung Wissenschaft und Politik

Demokrat Zohran Mamdani hat die Wahl zum Bürgermeister in New York für sich entschieden. Auch bei den Gouverneurswahlen in New Jersey und Virginia war die Partei erfolgreich. 05.11.2025

Mamdani habe es verstanden, soziale Themen zu setzen - von kostenlosen Kitas über Mietenstopp bis hin zu höheren Steuern für Reiche. Er sei "zumindest mit diesem Wahlkampfversprechen durchaus in eine populistische Ecke gegangen", sagt von Daniels.

Dabei habe er versucht, "Wählerinnen und Wähler tatsächlich da abzuholen, wo es am meisten drückt: ökonomisch". Dennoch könne er viele seiner Versprechen als Bürgermeister von New York City allein nicht umsetzen.

Da kommt es natürlich auch auf die Gouverneure von New York an. Manche Mittel kommen auch von der föderalen Ebene. „ Laura von Daniels, Stiftung Wissenschaft und Politik

Gerade mal 34 Jahre alt, Einwanderer und Muslim: Der Demokrat Zohran Mamdani ist zum Bürgermeister von New York gewählt worden. 05.11.2025

... über ein mögliches Comeback der Demokraten

Trotz mehrerer Wahlsiege, unter anderem auch bei den Gouverneurswahlen in den Bundesstaaten Virginia und New Jersey und bei der Abstimmung über eine Wahlkreisreform in Kalifornien: Aus Sicht der Expertin ist es noch zu früh, um von einem "Comeback" der Demokraten zu sprechen. Was man aber sehe, sei eine "gewisse Wiederbelebung des politischen Kampfgeistes". Dieser sei in den letzten Monaten weniger zu spüren gewesen.

In der letzten Nacht hatten wir klare Anzeichen, dass sie [die Demokratische Partei] am Leben ist und aktiv ist und sich durchaus auch wieder Wahlchancen ausrechnet. „ Laura von Daniels, Stiftung Wissenschaft und Politik

Die Lebenssituation vieler Wähler habe sich nicht verbessert, seit Trump im Amt ist. Das könnte ein Grund für die Wahl des Demokraten gewesen sein, so ZDF-Korrespondent Theveßen. 05.11.2025

...über die Stimmung in den USA ein Jahr nach Trumps Amtsantritt

Ein Jahr nach Amtsantritt sei Trump in den Umfragewerten stark abgefallen, so die Expertin. Das habe auch mit der wirtschaftlichen Lage in den USA und dem Shutdown zu tun.

Die aktuellen Wahlen seien dabei ein "Ausdruck von Opposition gegen den amtierenden Präsidenten".

Das ist aber noch nicht genug für einen Wahlsieg der Demokraten bei den nächsten Wahlen. „ Laura von Daniels, Stiftung Wissenschaft und Politik