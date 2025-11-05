Mamdani-Sieg: Erfolge der Demokraten - Comeback gegen Trump?

Rückschlag für Republikaner:Wahlsiege der Demokraten - Comeback gegen Trump?
Zohran Mamdanis Sieg in New York und Erfolge in Virginia, New Yersey und Kalifornien stärken die Demokraten. Was das nun bedeutet, erklärt Expertin Laura von Daniels im Interview.
Die US-Demokraten hoffen nach Wahlerfolgen in New York City, New Jersey und Virginia auf Rückenwind für ihre Oppositionsarbeit in der zweiten Amtszeit von Präsident Donald Trump. Sind diese Hoffnungen berechtigt? Die wichtigsten Fragen beantwortet Politikwissenschaftlerin Laura von Daniels bei ZDFheute live.
Sehen Sie oben das ganze Interview mit Politikwissenschaftlerin von Daniels im Video und lesen Sie es hier in Auszügen. Das sagt von Daniels ...
... über die Bedeutung von Mamdanis Sieg
Der Erfolg von Zohran Mamdani sei in mehrfacher Hinsicht historisch, erklärt von Daniels: "Er ist selbst Kind von Einwanderern. Die Tatsache, dass er offen als sozialistischer Kandidat angetreten ist sowie sein Charisma sind Faktoren die das ziemlich einzigartig machen." Vor allem Trump treffe dieser Erfolg empfindlich:
Mamdani habe es verstanden, soziale Themen zu setzen - von kostenlosen Kitas über Mietenstopp bis hin zu höheren Steuern für Reiche. Er sei "zumindest mit diesem Wahlkampfversprechen durchaus in eine populistische Ecke gegangen", sagt von Daniels.
Dabei habe er versucht, "Wählerinnen und Wähler tatsächlich da abzuholen, wo es am meisten drückt: ökonomisch". Dennoch könne er viele seiner Versprechen als Bürgermeister von New York City allein nicht umsetzen.
... über ein mögliches Comeback der Demokraten
Trotz mehrerer Wahlsiege, unter anderem auch bei den Gouverneurswahlen in den Bundesstaaten Virginia und New Jersey und bei der Abstimmung über eine Wahlkreisreform in Kalifornien: Aus Sicht der Expertin ist es noch zu früh, um von einem "Comeback" der Demokraten zu sprechen. Was man aber sehe, sei eine "gewisse Wiederbelebung des politischen Kampfgeistes". Dieser sei in den letzten Monaten weniger zu spüren gewesen.
...über die Stimmung in den USA ein Jahr nach Trumps Amtsantritt
Ein Jahr nach Amtsantritt sei Trump in den Umfragewerten stark abgefallen, so die Expertin. Das habe auch mit der wirtschaftlichen Lage in den USA und dem Shutdown zu tun.
Die aktuellen Wahlen seien dabei ein "Ausdruck von Opposition gegen den amtierenden Präsidenten".
Das Interview führte ZDF-Moderator Philip Wortmann. Zusammengefasst haben es Caroline Kleine-Besten und Tim-Niklas Grimm.
