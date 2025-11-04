Ehemaliger Vizepräsident in den USA: Dick Cheney ist tot

Dick Cheney, ehemaliger US-Vizepräsident unter George W. Bush, ist im Alter von 84 Jahren gestorben. Er gilt als der einflussreichste Vizepräsident in der Geschichte der USA.

Dick Cheney, hier auf einem Archivfoto von 2019 zu sehen, ist gestorben. Quelle: AP

Der frühere US-Vizepräsident Dick Cheney ist tot. Der Politiker der Republikanischen Partei sei am Montagabend (Ortszeit) im Alter von 84 Jahren aufgrund von Komplikationen einer Lungenentzündung sowie einer Herz- und Gefäßerkrankung gestorben, erklärte der Sprecher der Familie, Jeremy Adler.

Cheney litt seit Jahrzehnten unter Herzproblemen und bekam nach dem Ende seiner Amtszeit ein Spenderherz transplantiert.

Cheney arbeitete für Bush Senior und Junior

Cheney arbeitete in den USA unter dem damaligen US-Präsidenten George H. W. Bush als Verteidigungsminister und war unter dessen Sohn George W. Bush von 2001 bis 2009 Vizepräsident. Er galt als konservativer Haudegen und mächtiger Mann im Hintergrund.

In der Regierung des jüngeren Bush agierte Cheney praktisch wie ein Geschäftsführer. Er war maßgeblich an der Umsetzung aller wichtigen Entscheidungen beteiligt und gilt heute als der einflussreichste Vizepräsident in der Geschichte der USA

Er erhöhte den Einfluss des Amtes, indem er ein nationales Sicherheitsteam zusammenstellte, das innerhalb der Regierung oft als eigenständiges Machtzentrum fungierte.

Unterstützer des Irakkriegs und der Anti-Terror-Maßnahmen

Cheney gehörte zu den entschiedenen Befürwortern des Irakkriegs 2003. Er verteidigte konsequent die außergewöhnlichen Instrumente der Überwachung, Inhaftierung und Vernehmung, die die US-Regierung als Reaktion auf die Terroranschläge vom 11. September 2001 einsetzte, wie das umstrittene Gefangenenlager Guantanámo Bay und illegale Abhörpraktiken.

Während seiner Zeit als Nummer zwei im Weißen Haus hatte Cheney ein eher düsteres Image in der Öffentlichkeit - er galt als verschlossen, machthungrig und manipulativ.

Aus der aktiven Politik zog er sich nach seinem Ausscheiden aus dem Amt zurück. Im Präsidentschaftswahlkampf 2024 gab er bekannt, dass er für die Demokratin Kamala Harris stimmen wolle - und nicht für den Republikaner Donald Trump.

Cheney wurde 1941 im US-Bundesstaat Nebraska geboren und war Vater zweier Töchter. Seine Tochter Liz ist selbst in der US-Politik aktiv und zählt zu den prominentesten republikanischen Kritikern von US-Präsident Trump.