Treffen von Trump und Mamdani im Weißen Haus geplant

Neuer Bürgermeister von New York:Treffen von Trump und Mamdani im Weißen Haus geplant

Donald Trump beschimpfte ihn oftmals als "Kommunisten". Nun will der US-Präsident den designierten Bürgermeister von New York, Zohran Mamdani, am Freitag in Washington treffen.

Der designierte Bürgermeister von New York City, Zohran Mamdani, besucht eine Lebensmittelbank und ein Gemeindezentrum in der Bronx.

Zohran Mamdani wird der erste muslimische Bürgermeister von New York.

Quelle: AFP

Nach heftigen Verbalattacken gegen Zohran Mamdani trifft sich US-Präsident Donald Trump persönlich mit dem neugewählten New Yorker Bürgermeister. Der Republikaner teilte auf der Plattform Truth Social mit, er werde den linken Demokraten am Freitag im Weißen Haus in Washington empfangen. Trump bezeichnete ihn in der Ankündigung erneut als "Kommunisten", der um das Treffen gebeten habe.

Mamdanis Team bestätigte die Zusammenkunft. Für einen neu gewählten Bürgermeister sei ein solches Treffen mit dem US-Präsidenten üblich, teilte seine Sprecherin mit. Man wolle über öffentliche Sicherheit, wirtschaftliche Stabilität und jene Bezahlbarkeit des alltäglichen Lebens sprechen, für die die New Yorker vor rund zwei Wochen gestimmt hätten.

Politikwissenschaftlerin Laura von Daniels

Es provoziere Trump, mit dem Demokraten Mamdani einen so starken Gegenkandidaten in der eigenen Heimatstadt New York zu haben, sagt Politikwissenschaftlerin Laura von Daniels.

05.11.2025 | 27:23 min

Mamdani setzte sich bei Bürgermeisterwahl in New York durch

Am Tag seines Wahlsieges - und auch davor - hatte Mamdani selbst nicht mit scharfer Kritik an Trump gespart. Beim Sender MS NOW erklärte er nun, man habe sich mit dem Weißen Haus in Verbindung gesetzt, weil man sich mit jedem treffen wolle, solange es zum Vorteil der 8,5 Millionen New Yorker sei, die sich in der teuersten Stadt der USA ihren Alltag leisten müssten.

Ich möchte dem Präsidenten ganz offen sagen, was es bedeutet, sich wirklich für die New Yorker einzusetzen.

Zohran Mamdani, neugewählter Bürgermeister von New York

Der New Yorker Bürgermeisterkandidat Zohran Mamdani.

Zohran Mamdani ist neuer Bürgermeister von New York. Der Sozialist sieht sich als das Gegenteil von Donald Trump und dessen Politik.

05.11.2025 | 1:32 min

Der linke Politiker - der lange als Außenseiter im Rennen um das Amt gegolten hatte - hatte sich am 4. November in der New Yorker Bürgermeisterwahl durchgesetzt. Zum Jahreswechsel wird er sein Amt antreten.

Quelle: dpa
