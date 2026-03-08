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Wahl in Schleswig-Holstein - aktuelle Nachrichten

Landtagswahl in Schleswig-Holstein

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Im April 2027 findet in Schleswig-Holstein die nächste Landtagswahl statt. Derzeit wird das Bundesland von einer CDU-Grünen-Koalition unter Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) regiert. Hintergründe und News zur Landtagswahl in Niedersachsen im Überblick.

Aktuelle News aus Schleswig-Holstein

  1. Zelte auf dem Sportfest nach dem Blitzeinschlag

    Bundesweit schwere Unwetter:Blitze in Rastatt: Neun Menschen verletzt

    mit Video0:19
  2. Logo der Firma Northvolt. (Archiv)

    Vorzeigeprojekt der Regierung Scholz:Kosten statt neuer Jobs: Was vom Northvolt-Debakel bleibt

    von Henner Hebestreit
    mit Video3:46
  3. Brandserie-Kudensee

    Politik | Länderspiegel:Brandserie verunsichert Kudensee

    von Sohad Khaldi
    Video5:02
  4. Northvolt-Bau

    Politik | Länderspiegel:Verlorene Northvolt-Millionen

    von Henner Hebestreit
    Video3:46
  5. Nachgestellte Szene: Zwei schwarz gekleidete Männer leiten Gas in die Kabine eines LKWs.
    Noch 16 Stunden

    Aktenzeichen XY vom 03.06.2026:Raub an der A7: Fernfahrer mit Gas betäubt

    mit Video92:51
  6. Rind wird auf einem Floß zu einer kleinen INsel zum grasen gebracht

    Nachrichten | heute - in Deutschland:Almauftrieb in Schleswig-Holstein

    von Sohad Khaldi
    Video2:00
  7. Blick auf die Baustelle für den Weiterbau der A20 an der B206. Im Hintergrund ist die A21 zu erkennen

    Nach 17 Jahren Pause:Schleswig-Holstein: A20 wird weiter gebaut

    Video0:22
  8. Spatenstich mit dem Bundesverkehrsminister und dem Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein

    Nachrichten | heute - in Deutschland:Weiterbau A20

    von Saskia Schüring
    Video1:35

Rückblick: Die Wahl in Schleswig-Holstein 2022

Wahl 2022: Wahlkreise Schleswig-Holstein

Ergebnisse der Wahl Schleswig-Holstein

Amtliches Endergebnis
Gewinne und Verluste
Sitzverteilung
Mögliche Koalitionen
Wahlen in Schleswig-Holstein seit 1947
Wahlbeteiligung
Wen hätten Sie am liebsten als Ministerpräsidenten/in ...
Ministerpräsident Daniel Günther macht seine Sache eher ...
Daniel Günther, Thomas Losse-Müller und Monika Heinold: Wer ...
Bewertung Spitzenkandidat/in
Bewertung der Parteien in Schleswig-Holstein
Eine Koalition aus ... finden:
Die wichtigsten Probleme
Parteikompetenzen im Bereich ...
Parteikompetenzen im Bereich ...
Wie ist Schleswig-Holstein auf die Zukunft vorbereitet, eher ...
Der Ausbau erneuerbarer Energien in Schleswig-Holstein geht ...
Wen wählten die ...
Wen wählten die ...
Wer wählte die CDU
Wer wählte die SPD
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Wer wählte die FDP
Wer wählte die AfD
Wer wählte den SSW
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Woher kommen die Wähler der CDU? Von den Wählern der CDU heute haben 2017 gewählt:

Landtagswahlen im Jahr 2026

  1. Flagge von Baden-Württemberg

    Wahl am 8. März 2026:Landtagswahl in Baden-Württemberg

  2. Blick auf den Landtag von Rheinland-Pfalz

    Wahl am 22. März 2026:Landtagswahl in Rheinland-Pfalz

  3. Flagge von Sachsen-Anhalt vor dem Landtag in Magdeburg

    Wahl am 6. September 2026:Landtagswahl in Sachsen-Anhalt

  4. Schweriner Schloss mit Landtag

    Wahl am 20. September 2026:Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern