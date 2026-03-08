Wahl in Schleswig-Holstein - aktuelle Nachrichten

Landtagswahl in Schleswig-Holstein
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Im April 2027 findet in Schleswig-Holstein die nächste Landtagswahl statt. Derzeit wird das Bundesland von einer CDU-Grünen-Koalition unter Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) regiert. Hintergründe und News zur Landtagswahl in Niedersachsen im Überblick.
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