E-Rezept
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Das elektronische Rezept ist seit Januar 2024 Pflicht. Einlösen kann man es mit der E-Rezept-App, der elektronischen Gesundheitskarte oder ausgedruckt auf Papier. Das E-Rezept hat das Rezept auf Papier abgelöst und die Digitalisierung im Gesundheitswesen vorangetrieben. ZDFheute informiert über das Thema E-Rezept: Aktuelle Nachrichten und Hintergründe in der Übersicht.
Aktuelles zum Thema E-Rezept
Nachrichten | heute journal update:Systemausfälle bei e-Rezeptenvon Stefanie Hayn und Nils SchneiderVideo1:54
Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Ständige Störungen beim E-Rezeptvon N. Schneider / S. HaynVideo1:34
Nachrichten | heute:Wiederholte Ausfälle bei E-Rezeptenvon N. Schneider / S. HaynVideo1:31
Störungen und Ausfälle:Apotheker fordern stabileres E-Rezept-Systemmit Video1:34
Technische Probleme:Apotheken kritisieren Probleme mit E-RezeptenVideo0:25
Arzneimittel online bestellen:Das sollten Sie bei Online-Apotheken beachtenvon Jenna Busannymit Video6:31
Ausfälle beim E-Rezept
Digitalisierung des Gesundheitswesens
Kritik von Hausärzten und Patienten:Elektronische Krankendaten für alle - kaum einer schaut reinmit Video0:25
- Interview
Digitalminister zur ePA:Wildberger: "Mehr Vertrauen" in elektronische Patientenaktemit Video0:38
- FAQ
Jetzt Pflicht in Praxen und Kliniken:Was Sie zur elektronischen Patientenakte wissen müssenvon Dorthe Ferbermit Video1:38
Ab jetzt ist sie Pflicht!:Der digitale Aktenordner für Gesundheitsinfosmit Video1:19
Arzneimittel-Geschäft im Internet
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E-Zigaretten animieren zum Konsum:Jugendliche rauchen wieder mehrvon Luisa Billmayermit Video2:43
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Wo stecken die guten Fette drin?:Omega-3-Fettsäuren: Wie Sie den täglichen Bedarf deckenvon Brigitte Bäuerleinmit Video8:59
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Symptome kennen und richtig handeln:Gehirnerschütterung bei Kindern: Was Eltern wissen solltenvon Finn Tönjesmit Video4:55