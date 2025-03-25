E-Rezept |

Das elektronische Rezept ist seit Januar 2024 Pflicht. Einlösen kann man es mit der E-Rezept-App, der elektronischen Gesundheitskarte oder ausgedruckt auf Papier. Das E-Rezept hat das Rezept auf Papier abgelöst und die Digitalisierung im Gesundheitswesen vorangetrieben. ZDFheute informiert über das Thema E-Rezept: Aktuelle Nachrichten und Hintergründe in der Übersicht.