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E-Rezept - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

E-Rezept

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Das elektronische Rezept ist seit Januar 2024 Pflicht. Einlösen kann man es mit der E-Rezept-App, der elektronischen Gesundheitskarte oder ausgedruckt auf Papier. Das E-Rezept hat das Rezept auf Papier abgelöst und die Digitalisierung im Gesundheitswesen vorangetrieben. ZDFheute informiert über das Thema E-Rezept: Aktuelle Nachrichten und Hintergründe in der Übersicht.

Aktuelles zum Thema E-Rezept

  1. Eine Person legt die Gesundheitskarte eines Patienten in ein Kartenlesegerät in einer Apotheke, während einer Präsentation des neuen Verfahrens zur Ausstellung eines elektronischen Rezepts

    Nachrichten | heute journal update:Systemausfälle bei e-Rezepten

    von Stefanie Hayn und Nils Schneider
    Video1:54
  2. Digitalisierung im Gesundheitssystem - Elektronisches Rezept

    Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Ständige Störungen beim E-Rezept

    von N. Schneider / S. Hayn
    Video1:34
  3. Ein Mann mit seinem Handy in der Hand, auf dem die App «Das E-Rezept» geöffnet ist, wird in einer Apotheke von einer Apothekerin bedient

    Nachrichten | heute:Wiederholte Ausfälle bei E-Rezepten

    von N. Schneider / S. Hayn
    Video1:31
  4. Krankenkassenkarte wird gescannt

    Störungen und Ausfälle:Apotheker fordern stabileres E-Rezept-System

    mit Video1:34
  5. Eine Handy-App, auf der "Das E-Rezept" steht

    Technische Probleme:Apotheken kritisieren Probleme mit E-Rezepten

    Video0:25
  6. Eine Frau bestellt in Internet ihre Arzneien, von denen ein paar Proben auf dem Tisch liegen, Symbolbild

    Arzneimittel online bestellen:Das sollten Sie bei Online-Apotheken beachten

    von Jenna Busanny
    mit Video6:31

Ausfälle beim E-Rezept

Krankenkassenkarte wird gescannt

Apotheker fordern stabileres E-Rezept-System

Digitalisierung des Gesundheitswesens

  1. Arztberatung online mit digitalem Tablet in Arztpraxis

    Kritik von Hausärzten und Patienten:Elektronische Krankendaten für alle - kaum einer schaut rein

    mit Video0:25
  2. Karsten Wildberger von der CDU steht am Rednerpult
    Interview

    Digitalminister zur ePA:Wildberger: "Mehr Vertrauen" in elektronische Patientenakte

    mit Video0:38
  3. Eine elektronische Patienakte ist auf einem Rechner zu sehen
    FAQ

    Jetzt Pflicht in Praxen und Kliniken:Was Sie zur elektronischen Patientenakte wissen müssen

    von Dorthe Ferber
    mit Video1:38
  4. Elektronsiche Patientenakte

    Ab jetzt ist sie Pflicht!:Der digitale Aktenordner für Gesundheitsinfos

    mit Video1:19

Arzneimittel-Geschäft im Internet

Eine Frau bestellt in Internet ihre Arzneien, von denen ein paar Proben auf dem Tisch liegen, Symbolbild

Mehr Medikamente werden online bestellt

Gesetz im Bundestag beschlossen
Der Bund will Apotheken retten - mit teuren Nebenwirkungen

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    von Julia Tschakert
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  3. Ein Löffel mit Fischöl-Kapseln.

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  4. Ein Mädchen sitzt vor einem Klettergerüst auf dem Spielplatz und hält sich den Kopf. Eine Frau betreut sie.
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