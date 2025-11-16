Portugal schießt sich zu WM 2026 - Irland zittert sich in Playoff

Irland zittert sich in die Playoffs:9:1 - Portugal schießt sich zur WM 2026
Portugal revanchiert sich eindrucksvoll für den vergebenen Matchball gegen Irland und fährt nach dem 9:1 gegen Armenien zur WM. Irland besiegt Ungarn und spielt die Playoffs.
Die portugiesische Nationalmannschaft hat sich mit einem 9:1 (5:1) im Heimspiel gegen Armenien für die Fußball-WM 2026 qualifiziert. Dabei mussten die Portugiesen ohne den rot-gesperrten Cristiano Ronaldo auskommen. Der Starspieler war Donnerstag bei der 0:2-Niederlage in Irland vom Platz geflogen.
Neves und Fernandes mit Dreierpack
In Porto traf zunächst Renato Veiga zum 1:0 (7.). Den kurzen Schock des 1:1-Ausgleichs durch Eduard Spertsyan (18.) steckten die Portugiesen locker weg. Goncalo Ramos (28.), Joao Neves (30.,41., 81.), Bruno Fernandes (45.+3, 51., 72./Foulelfmeter) und Francisco Conceicao (90.+2) sorgten mit ihren Toren für eine Fußball-Gala.
Ronaldo steht somit vor seiner sechsten WM, dies ist noch keinem Fußballer gelungen. Offen ist aber, ob der dann 41-Jährige in einem oder gar zwei Gruppenspielen fehlen wird.
WM-Auftakt wohl ohne Ronaldo
Portugals Verband will laut der portugiesischen Zeitung "A Bola" bei der FIFA eine Sperre von nur einem Spiel beantragen. Dann könnte er zum WM-Auftakt spielen. Üblich sind bei Tätlichkeiten wie Ronaldos Ellbogencheck in Dublin mindestens drei Partien. Damit würde er die ersten beiden WM-Gruppenduelle verpassen.
Die Iren sicherten in der gleichen Gruppe mit einem Last-Minute-Sieg gegen Ungarn den zweiten Rang hinter Portugal und können damit noch auf einen WM-Platz über die Playoffs hoffen. Matchwinner in Budapest war Troy Parrott, der alle drei Treffer seines Teams erzielte. Das Siegtor 3:2 (1:2) schoss er in der sechsten Minute der Nachspielzeit.
Gastgeber (3): USA, Kanada, Mexiko
Afrika (9): Ägypten, Algerien, Cote d'Ivoire (Elfenbeinküste), Ghana, Marokko, Tunesien, Senegal, Südafrika, Kap Verde
Asien (8): Australien, Iran, Japan, Jordanien, Katar, Saudi-Arabien, Südkorea, Usbekistan
Europa (4): Portugal, Kroatien, England, Frankreich
Ozeanien (1): Neuseeland
Südamerika (6): Argentinien, Brasilien, Ecuador, Kolumbien, Paraguay, Uruguay
Stand 16.11. 2025
Mehr zur WM-Qualifikation
WM-Qualifikation gegen die Slowakei:DFB-Team droht das Schreckgespenst Playoffsmit Video
WM-Qualifikation gegen die Slowakei:Nagelsmann rechnet mit Kimmich und Schlotterbeckvon Johanna Rüdiger0:39 min
Nachrichten | Sport:Die Stadien der WM 2026
Neuer Rekord laut Bloomberg:Das ist der erste Fußball-Milliardär der Weltmit Video