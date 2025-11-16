  3. Merkliste
  4. Suche
Sport

Portugal schießt sich zu WM 2026 - Irland zittert sich in Playoff

Irland zittert sich in die Playoffs:9:1 - Portugal schießt sich zur WM 2026

|

Portugal revanchiert sich eindrucksvoll für den vergebenen Matchball gegen Irland und fährt nach dem 9:1 gegen Armenien zur WM. Irland besiegt Ungarn und spielt die Playoffs.

Portugals Spieler bejubeln das vierte Tor beim 9:1-Sieg über Armenien

Neun Tore auch ohne Ronaldo: Portugals Spieler feiern den Sieg über Armenien.

Quelle: Miguel Riopa / AFP

Die portugiesische Nationalmannschaft hat sich mit einem 9:1 (5:1) im Heimspiel gegen Armenien für die Fußball-WM 2026 qualifiziert. Dabei mussten die Portugiesen ohne den rot-gesperrten Cristiano Ronaldo auskommen. Der Starspieler war Donnerstag bei der 0:2-Niederlage in Irland vom Platz geflogen.

Neves und Fernandes mit Dreierpack

In Porto traf zunächst Renato Veiga zum 1:0 (7.). Den kurzen Schock des 1:1-Ausgleichs durch Eduard Spertsyan (18.) steckten die Portugiesen locker weg. Goncalo Ramos (28.), Joao Neves (30.,41., 81.), Bruno Fernandes (45.+3, 51., 72./Foulelfmeter) und Francisco Conceicao (90.+2) sorgten mit ihren Toren für eine Fußball-Gala.

Ronaldo steht somit vor seiner sechsten WM, dies ist noch keinem Fußballer gelungen. Offen ist aber, ob der dann 41-Jährige in einem oder gar zwei Gruppenspielen fehlen wird.

Dara O’Shea, Nathan Collins und Cristiano Ronaldo in Dublin am 13.11.25

Mit einer 0:2-Pleite in Irland verpassen die Portugiesen die vorzeitige Qualifikation für die WM. Superstar Cristiano Ronaldo fliegt nach einer Tätlichkeit vom Platz.

14.11.2025 | 2:59 min

WM-Auftakt wohl ohne Ronaldo

Portugals Verband will laut der portugiesischen Zeitung "A Bola" bei der FIFA eine Sperre von nur einem Spiel beantragen. Dann könnte er zum WM-Auftakt spielen. Üblich sind bei Tätlichkeiten wie Ronaldos Ellbogencheck in Dublin mindestens drei Partien. Damit würde er die ersten beiden WM-Gruppenduelle verpassen.

Die Iren sicherten in der gleichen Gruppe mit einem Last-Minute-Sieg gegen Ungarn den zweiten Rang hinter Portugal und können damit noch auf einen WM-Platz über die Playoffs hoffen. Matchwinner in Budapest war Troy Parrott, der alle drei Treffer seines Teams erzielte. Das Siegtor 3:2 (1:2) schoss er in der sechsten Minute der Nachspielzeit.

Gastgeber (3): USA, Kanada, Mexiko

Afrika (9): Ägypten, Algerien, Cote d'Ivoire (Elfenbeinküste), Ghana, Marokko, Tunesien, Senegal, Südafrika, Kap Verde

Asien (8): Australien, Iran, Japan, Jordanien, Katar, Saudi-Arabien, Südkorea, Usbekistan

Europa (4): Portugal, Kroatien, England, Frankreich

Ozeanien (1): Neuseeland

Südamerika (6): Argentinien, Brasilien, Ecuador, Kolumbien, Paraguay, Uruguay

Stand 16.11. 2025

Quelle: SID

Mehr zur WM-Qualifikation

  1. Assan Quedraogo, Nathaniel Brown, Joshua Kimmich, Nico Schlotterbeck (v.l.n.r.) im Training.

    WM-Qualifikation gegen die Slowakei:DFB-Team droht das Schreckgespenst Playoffs

    mit Video
  2. Julian Nagelsmann - Bundestrainer (Deutschland) bei der Pressekonferenz.

    WM-Qualifikation gegen die Slowakei:Nagelsmann rechnet mit Kimmich und Schlotterbeck

    von Johanna Rüdiger
    0:39 min
  3. Das BC Place Stadium in Toronto.

    Nachrichten | Sport:Die Stadien der WM 2026

  4. Ein goldener Fußball auf einem Sockel.

    Neuer Rekord laut Bloomberg:Das ist der erste Fußball-Milliardär der Welt

    mit Video