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Fußball-WM: Tränen bei Ronaldo nach Portugals WM-Aus

WM-Pokal bleibt für CR7 ein Traum:Tränen bei Ronaldo nach Portugals WM-Aus

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Cristiano Ronaldos Traum vom WM-Pokal wird für immer unerfüllt bleiben. Mit Portugals Aus gegen Spanien endet die außergewöhnliche WM-Karriere einer Fußball-Legende.

Ronaldo

Eine Legende verlässt die WM-Bühne: Nach dem Aus der Portugiesen gegen Spanien wird Cristiano Ronaldos Traum vom WM-Pokal für immer unerfüllt bleiben.

07.07.2026 | 0:14 min
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