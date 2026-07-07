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WM-Pokal bleibt für CR7 ein Traum:Tränen bei Ronaldo nach Portugals WM-Aus
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Cristiano Ronaldos Traum vom WM-Pokal wird für immer unerfüllt bleiben. Mit Portugals Aus gegen Spanien endet die außergewöhnliche WM-Karriere einer Fußball-Legende.
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