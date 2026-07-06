DFB-Präsident fordert Aufklärung:"Fall Balogun": FIFA nach aufgehobener Rot-Sperre unter Druck
Nach Berichten über eine mögliche Einflussnahme von Donald Trump bei der Rot-Sperre des US-Stürmers Balogun steht die FIFA unter Druck. DFB-Präsident Neuendorf forderte Aufklärung.
Der "Fall Balogun" erregt die Gemüter und sorgt für heftige Diskussionen. Am Sonntag hatte die FIFA die Sperre für den US-Stürmer aus dem WM-Sechzehntelfinale gegen Bosnien-Herzegowina (2:0) zur Bewährung ausgesetzt.
Balogun ist damit im Achtelfinale der USA gegen Belgien (Dienstag, 2.00 Uhr MESZ/ARD) spielberechtigt. Laut Medienberichten rief US-Präsident Donald Trump persönlich bei FIFA-Präsident Gianni Infantino an, um ihn um eine Überprüfung der Roten Karte zu bitten.
DFB-Präsident Neuendorf fordert Erklärung
DFB-Präsident Bernd Neuendorf hat die Entscheidung mit großer Sorge zur Kenntnis genommen und Aufklärung vom Fußball-Weltverband FIFA gefordert. "Die FIFA sollte sich jetzt rasch zu Berichten erklären, wonach der Entscheidung zur Aussetzung der Roten Karte gegen den amerikanischen Spieler Folarin Balogun ein Telefonat zwischen US-Präsident Donald Trump und FIFA-Präsident Gianni Infantino vorausgegangen sein soll", ließ Neuendorf wissen:
Artikel 66.4 im Disziplinarkatalog der FIFA ist eindeutig: Eine Rote Karte zieht automatisch eine Sperre von einem Spiel nach sich. Ein Einspruch dagegen ist nicht möglich. Der belgische Verband, der rechtliche Schritte prüft, verwies auf ein vor dem Start der WM verschicktes Rundschreiben, in dem auf diese Regel hingewiesen worden sei.
Der Weltverband bezog sich in seiner Entscheidung zu Balogun lediglich auf Artikel 27 der FIFA-Disziplinarordnung, ohne weitere Erklärung. Dieser erlaubt es der FIFA, "die Umsetzung einer Disziplinarmaßnahme ganz oder teilweise auszusetzen".
Tuchel: "Wo fängt es an - wo hört es auf?"
Auch Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel reagierte erstaunt auf die Aussetzung der Rot-Sperre. "Ich denke, um ganz klar zu sein, dass es keine Rote Karte war. Aber der VAR war involviert. Drei Leute vom VAR und der Referee haben es gecheckt und hatten die Meinung, dass es eine Rote Karte war. Es wurde also eine Entscheidung getroffen", sagte Tuchel.
"Wer kippt diese Entscheidung dann - und wann? Und auf welcher Grundlage? Wie weit geht das jetzt? Es ist einfach seltsam für mich. Wir wollen einfach Konsistenz in den Entscheidungen haben", mahnte der Coach.
Tuchel sagte nach dem 3:2 der Three Lions im WM-Achtelfinale gegen Mexiko zudem: "Legen wir jetzt Berufung ein, wenn eine Gelbe Karte keine Gelbe Karte ist?" Man könnte jetzt endlos debattieren. "Wo fängt es an und wo hört es auf?", sagte Tuchel. Auf die anschließende Frage eines Journalisten, ob man vielleicht US-Präsident Donald Trump fragen sollte, sagte Tuchel: "Vielleicht. Das ist ein guter Startpunkt."
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