Für René Adler ist die Rücknahme der Roten Karte für den US-Stürmer Balogun das "I-Tüpfelchen". Ideal wäre, so Adler, wenn der US-Verband den Spieler gegen Belgien nicht einsetzt.

ZDF-Experte René Adler sieht die Entscheidung der FIFA, die Rote Karte für US-Stürmer Falorin Balogun zurückzunehmen, als "I-Tüpfelchen" des Verhältnisses zwischen dem Fußball-Weltverband und der US-Regierung.

Verzicht auf Einsatz wäre "starkes Zeichen"

Schon die Verleihung des FIFA-Friedenspreises an US-Präsident Donald Trump war "eine Farce an sich", so Adler. Fußball sei zwar politisch, aber dass sich die Politik in Tatsachenentscheidungen einmische, sei nicht hinzunehmen.