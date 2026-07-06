ZDF-Fußball-Experte zu Balogun:Adler: Ideal wäre Verzicht des US-Teams auf Balogun-Einsatz
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Für René Adler ist die Rücknahme der Roten Karte für den US-Stürmer Balogun das "I-Tüpfelchen". Ideal wäre, so Adler, wenn der US-Verband den Spieler gegen Belgien nicht einsetzt.
ZDF-Experte René Adler sieht die Entscheidung der FIFA, die Rote Karte für US-Stürmer Falorin Balogun zurückzunehmen, als "I-Tüpfelchen" des Verhältnisses zwischen dem Fußball-Weltverband und der US-Regierung.
Verzicht auf Einsatz wäre "starkes Zeichen"
Schon die Verleihung des FIFA-Friedenspreises an US-Präsident Donald Trump war "eine Farce an sich", so Adler. Fußball sei zwar politisch, aber dass sich die Politik in Tatsachenentscheidungen einmische, sei nicht hinzunehmen.
Eine gute Lösung wäre, so Adler, wenn der US-Verband auf den Einsatz des Stürmer im Spiel gegen Belgien verzichten würde. "Das wäre ein starkes Zeichen." Das zeuge von Respekt gegenüber der Entscheidung des Schiedsrichters.
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