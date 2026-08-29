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Kanu-WM: Jagsch holt nächstes Gold für Deutschland

Kanu-WM:Jagsch holt nächstes Gold für Deutschland

von Eike Schulz

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Pauline Jagsch mit Goldmedaille am 29.08.206 in Posen.

Pauline Jagsch hat bei der Kanu-WM die nächste deutsche Goldmedaille geholt. Im Kajak-Einer setzte sie sich über 500 Meter durch.

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