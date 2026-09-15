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Hannover entlässt Trainer Titz - kommt Sandro Wagner?

Fußball-Zweitligist:Hannover entlässt Trainer Titz - kommt Sandro Wagner?

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Christian Titz

Nur vier Punkte aus fünf Spielen: Fußball-Zweitligist Hannover 96 hat Trainer Christian Titz freigestellt. Sandro Wagner gilt als Nachfolgekandidat.

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