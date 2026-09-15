Fußball-Zweitligist : Hannover entlässt Trainer Titz - kommt Sandro Wagner?

15.09.2026 | 05:30 |

Nur vier Punkte aus fünf Spielen: Fußball-Zweitligist Hannover 96 hat Trainer Christian Titz freigestellt. Sandro Wagner gilt als Nachfolgekandidat.