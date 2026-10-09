Wolfsburgerin überzeugt:Zicai über ihren Startelf-Einsatz: "War etwas nervös"
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Nach dem Sieg im ersten WM-Test gegen Australien spricht DFB-Spielerin Cora Zicai im ZDF-Interview bei Reporterin Johanna Rüdiger.
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