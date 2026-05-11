Zuwachs im ZDF-WM-Team: Mertesacker und Kramer freuen sich schon

ZDF-WM-Team bekommt Zuwachs : Mertesacker und Kramer freuen sich auf den Neuen

11.05.2026 | 17:12 |

Per Mertesacker und Christoph Kramer bekommen neben Trainerin "Fritzy" Kromp noch einen Analysten zur Seite gestellt. Die ZDF-Experten freuen sich schon.