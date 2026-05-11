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Zuwachs im ZDF-WM-Team: Mertesacker und Kramer freuen sich schon

ZDF-WM-Team bekommt Zuwachs:Mertesacker und Kramer freuen sich auf den Neuen

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Per Mertesacker und Christoph Kramer bekommen neben Trainerin "Fritzy" Kromp noch einen Analysten zur Seite gestellt. Die ZDF-Experten freuen sich schon.

Per Mertesacker und Christoph Kramer

Per Mertesacker und Christoph Kramer fiebern dem Neuen im ZDF-WM-Team entgegen.

11.05.2026 | 0:32 min

Sportnachrichten