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Deutschland gegen Serbien:Anderes Team, gleicher Arbeitsauftrag
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Gegen Serbien wird ein anderes DFB-Team auflaufen, als gegen die Griechen. Der Arbeitsauftrag aber ist der selbe: Sich finden und sich zeigen.
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