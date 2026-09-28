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DFB-Team gegen Serbien: Anderes Team, gleicher Arbeitsauftrag

Noch 2 Tage

Deutschland gegen Serbien:Anderes Team, gleicher Arbeitsauftrag

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Lili Engels

Gegen Serbien wird ein anderes DFB-Team auflaufen, als gegen die Griechen. Der Arbeitsauftrag aber ist der selbe: Sich finden und sich zeigen.

TV-Kameramann beim Fußballspiel

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