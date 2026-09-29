Abwehrchef vor Nations-League-Spiel : Schlotterbeck: Klopp hat "riesige" Strahlkraft

von Lili Engels 29.09.2026 | 16:55 |

Vor dem Nations-League-Spiel gegen Serbien spricht Nico Schlotterbeck im ZDF-Interview über den DFB-Start Jürgen Klopps und warum dessen Strahlkraft dem Team helfen kann.