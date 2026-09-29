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DFB-Verteidiger Schlotterbeck: Klopp hat "riesige" Strahlkraft

Abwehrchef vor Nations-League-Spiel:Schlotterbeck: Klopp hat "riesige" Strahlkraft

von Lili Engels

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Nico Schlotterbeck im ZDF-Interview

Vor dem Nations-League-Spiel gegen Serbien spricht Nico Schlotterbeck im ZDF-Interview über den DFB-Start Jürgen Klopps und warum dessen Strahlkraft dem Team helfen kann.

TV-Kameramann beim Fußballspiel

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Quelle: ZDF
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SportNico SchlotterbeckJürgen Klopp

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