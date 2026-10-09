Kössler nach Sieg gegen Australien: "Wir können zufrieden sein"

Doppelpack gegen Australien : DFB-Stürmerin Kössler: "Wir können zufrieden sein"

09.10.2026 | 22:43 |

Nach dem Sieg im ersten WM-Test gegen Australien spricht DFB-Stürmerin Melissa Kössler im ZDF-Interview bei Reporterin Johanna Rüdiger.