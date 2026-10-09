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Kössler nach Sieg gegen Australien: "Wir können zufrieden sein"

Doppelpack gegen Australien:DFB-Stürmerin Kössler: "Wir können zufrieden sein"

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Melissa Kössler im Interview mit dem ZDF nach dem Spiel gegen Australien.

Nach dem Sieg im ersten WM-Test gegen Australien spricht DFB-Stürmerin Melissa Kössler im ZDF-Interview bei Reporterin Johanna Rüdiger.

TV-Kameramann beim Fußballspiel

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