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Bundestrainer Wück: "Das war ein unheimlicher Lehrmoment für uns"

DFB-Frauen schlagen Australien:Wück: "Das war ein unheimlicher Lehrmoment für uns"

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Christian Wück im Interview mit dem ZDF nach dem Spiel gegen Australien.

Nach dem Sieg im ersten WM-Test gegen Australien spricht Bundestrainer Christian Wück im ZDF-Interview bei Reporterin Lili Engels.

TV-Kameramann beim Fußballspiel

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