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Erste Frau schafft Ultramarathon in Antarktis - bei minus 25 Grad

Inspiration für Mütter:Erste Frau schafft Ultramarathon in Antarktis

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Stephanie Case hat als erste Frau einen 100-Meilen-Lauf in der Antarktis geschafft. Bei minus 25 Grad setzt sie ein Zeichen für Mütter.

Frau bei Ultramarathon in Antarktis

Stephanie Case hat als erste Frau einen 100-Meilen-Lauf in der Antarktis geschafft. Bei -25 Grad setzt sie ein Zeichen für Mütter.

12.11.2026 | 0:39 min

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