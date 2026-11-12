Erste Frau schafft Ultramarathon in Antarktis - bei minus 25 Grad

Inspiration für Mütter:Erste Frau schafft Ultramarathon in Antarktis
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Stephanie Case hat als erste Frau einen 100-Meilen-Lauf in der Antarktis geschafft. Bei minus 25 Grad setzt sie ein Zeichen für Mütter.
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