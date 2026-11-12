TITEL DES VIDEOS

Weltmeisterschaft in Mexiko:So funktioniert Amputierten-Fußball
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Das deutsche Fußball-Team ist nur Außenseiter bei der WM der Beinamputierten. Die deutschen Kicker sind aber hochmotiviert.
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