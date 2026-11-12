  3. Merkliste
  4. Suche
Sport
Videos

TITEL DES VIDEOS

Weltmeisterschaft in Mexiko:So funktioniert Amputierten-Fußball

|

Das deutsche Fußball-Team ist nur Außenseiter bei der WM der Beinamputierten. Die deutschen Kicker sind aber hochmotiviert.

Amputierten-WM

Das deutsche Fußball-Team ist nur Außenseiter bei der WM der Beinamputierten. Die deutschen Kicker sind aber hochmotiviert.

12.11.2026 | 0:40 min

Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigen

Jetzt aktivierenMehr erfahren
Thema
Sport

Sportnachrichten