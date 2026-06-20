Rot für Hand vor Mund - Kramer: "Gut, dass das passiert ist"

Nach Rot für Paraguays Miguel Almiron wegen Hand vor dem Mund haben die ZDF-Experten um Christoph Kramer die neue WM-Regel diskutiert.

Paraguays Spieler Miguel Almiron (r.) hält beim Reden die Hand vor dem Mund. Quelle: zdf

Zur neuen WM-Regel, wonach es die Rote Karte für einen Spieler gibt, wenn er hinter vorgehaltener Hand etwas zu seinem Gegenspieler, sagte ZDF-Experte Christoph Kramer:

"Es ist gut, dass das nochmal passiert ist, damit das jeder Spieler bei dieser WM auf dem Schirm hat", so Kramer. Für ihn sei das Verdecken des Mundes ein typisches Bewegungsmuster eines modernen Fußballprofis. Mertesacker sah das anders: "Finde ich gar nicht."

Rot für Hand vor dem Mund : Das sagen die ZDF-Experten zur WM-Regel Die ZDF-Experten über die neue WM-Regel für Hand vor dem Mund und die erste Rote Karte dafür. Video 2:08

Kramer führte aus: "Ich habe mich heute Morgen nochmal regeltechnisch hinterfragt und an mich gedacht. Ich hätte, wenn wir jetzt gegen Argentinien gespielt hätten, Lionel Messi vielleicht in der 70. Minute nach dessen Trikot gefragt mit der Hand vorm Mund. Dann hätte ich Rot bekommen, obwohl ich nur das Trikot haben wollte." Kramer machte aber auch deutlich: "Wenn du das Gesicht des Spielers gesehen hast, der hat nicht nach dem Trikot gefragt. Das ist mir auch klar. Deswegen ist die Regel vernünftig."

Paraguays Miguel Almiron hat die Rote Karte bekommen, weil er sich auf dem Spielfeld die Hand vor dem Mund hielt. Erstmals bei dieser WM griff damit eine neue Regel. 20.06.2026 | 0:18 min

Keine Hand vor dem Mund bei konfrontativen Situationen

Paraguays Nationalspieler Miguel Almirón sah im Spiel gegen die Türkei als erster Fußball-Profi bei der WM die Rote Karte, weil er sich in einem Disput mit dem Gegner die Hand vor den Mund gehalten hat.

Mit der neuen Regel soll diskriminierendes und unangemessenes Verhalten unterbunden werden. Es gehe dabei um konfrontative Situationen, hatte Pierluigi Collina, Vorsitzender der FIFA-Schiedsrichterkommission, vor dem Turnier betont.

In der Gruppe D geht es für die Türkei bereits um alles. Am zweiten Spieltag gegen Paraguay im kalifornischen Santa Clara muss mindestens ein Unentschieden her. 20.06.2026 | 10:44 min

Kromp: Hand vor dem Mund "eine Unart"

ZDF-Expertin und Trainerin Friederike "Fritzy" Kromp analysierte das harte Durchgreifen der Schiedsrichter-Riege wie folgt: "Sie haben es angekündigt, jetzt ist es zum ersten Mal passiert - das ist natürlich sehr hart. Aber es ist eine Unart, die sich eingebürgert hat. Ich finde, es gehört sich einfach nicht."

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