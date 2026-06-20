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Rot für Hand vor Mund - Kramer: "Gut, dass das passiert ist"

WM-Regel Rot für Hand vor Mund:Kramer: "Gut, dass das passiert ist"

von Jannik Schneider

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Nach Rot für Paraguays Miguel Almiron wegen Hand vor dem Mund haben die ZDF-Experten um Christoph Kramer die neue WM-Regel diskutiert.

Miguel Almiron am 20.06.26

Paraguays Spieler Miguel Almiron (r.) hält beim Reden die Hand vor dem Mund.

Quelle: zdf

Zur neuen WM-Regel, wonach es die Rote Karte für einen Spieler gibt, wenn er hinter vorgehaltener Hand etwas zu seinem Gegenspieler, sagte ZDF-Experte Christoph Kramer:

"Es ist gut, dass das nochmal passiert ist, damit das jeder Spieler bei dieser WM auf dem Schirm hat", so Kramer. Für ihn sei das Verdecken des Mundes ein typisches Bewegungsmuster eines modernen Fußballprofis. Mertesacker sah das anders: "Finde ich gar nicht."

Kramer führte aus: "Ich habe mich heute Morgen nochmal regeltechnisch hinterfragt und an mich gedacht. Ich hätte, wenn wir jetzt gegen Argentinien gespielt hätten, Lionel Messi vielleicht in der 70. Minute nach dessen Trikot gefragt mit der Hand vorm Mund. Dann hätte ich Rot bekommen, obwohl ich nur das Trikot haben wollte." Kramer machte aber auch deutlich: "Wenn du das Gesicht des Spielers gesehen hast, der hat nicht nach dem Trikot gefragt. Das ist mir auch klar. Deswegen ist die Regel vernünftig."

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