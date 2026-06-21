Zur Halbzeit des WM-Spiels gegen die Elfenbeinküste wurde Nico Schlotterbeck ausgewechselt - wegen einer Verletzung am Innenband. Die Folgen seiner Verletzung sind noch unbekannt.

Schlotterbeck am Innenband verletzt: "Sieht nicht gut aus"

Bundestrainer Julian Nagelsmann blickt auf einen "emotionalen" Sieg gegen die Elfenbeinküste zurück - und holt zum Lob für den Matchwinner aus. Steht Deniz Undav bald auch in der Startelf? 21.06.2026 | 5:30 min

Wie schwer ist die Verletzung von Nico Schlotterbeck? Beim WM-Spiel gegen die Elfenbeinküste wurde der Defensivspieler von Borussia Dortmund zur Halbzeit ausgewechselt. Zuvor war in Fernsehbildern zu sehen gewesen, dass er offenbar unter Schmerzen spielte.

Während des Spiels sickerte aus DFB-Kreisen bereits durch: Offenbar hat sich Schlotterbeck am Innenband verletzt. Diesen Verdacht bestätigte Bundestrainer Julian Nagelsmann nach dem 2:1-Sieg im ZDF-Interview:

Er hat irgendetwas am Innenband. Ich weiß noch nicht, was. „ Bundestrainer Julian Nagelsmann über Nico Schlotterbeck

Lange rennt die DFB-Elf im zweiten Gruppenspiel einem Rückstand hinterher. Doch dann beweist Bundestrainer Nagelsmann mit seinen Auswechslungen ein glückliches Händchen. 21.06.2026 | 10:09 min

Schlotterbeck vor MRT: "Es sieht nicht gut aus"

Am Sonntag werde Schlotterbeck mit einem MRT untersucht, so Nagelsmann. "Es sieht leider auf jeden Fall nicht gut aus."

Bereits vor der Halbzeit habe er einen Wechsel seines Innenverteidigers in Betracht gezogen, so der Bundestrainer. Schlotterbeck habe ihm jedoch zu verstehen gegeben, dass er weiterspielen möchte.

Nagelsmann sagte: "Am Ende ist es immer eine Spieler-Entscheidung. Und er hat es ja bis zur Pause auch noch sehr gut gemacht."

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ZDF-Experte Kramer: "Hoffe, dass es nichts Ernstes ist"

ZDF-Experte Christoph Kramer kennt Verletzungen am Innenband aus eigener Erfahrung. "Ich hatte zweimal einen Innenbandriss", erinnert er sich. "Ich hoffe, dass es nichts Ernstes ist." Kramers Vermutung, wieso Schlotterbeck auch verletzt weiterspielte:

Wenn du in die Halbzeitpause kommst und das Knie kalt wird, merkst du erst, was es wirklich ist. „ ZDF-Experte Christoph Kramer

Ob es sich bei der Innenbandverletztung tatsächlich um das Innenband des Knies oder des Knöchels handelt, war zunächst nicht klar. Schlotterbeck, der beim DFB-Auftaktspiel gegen Curaçao noch ein Tor erzielt hatte, reiht sich damit offenbar in eine Liste von mehreren verletzten Spielern bei der WM ein. Zuletzt sorgte eine schwere Verletzung von Kanadas Ismael Koné für Schlagzeilen, als er sich im Spiel gegen Katar das Bein brach.

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Quelle: ZDF