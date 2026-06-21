  3. Merkliste
  4. Suche
Sport
Fußball-WM

"Mangel an Fairplay": Elfenbeinküste nach DFB-Sieg bei WM sauer

Ivorer kritisieren DFB-Team:Elfenbeinküste beklagt "Mangel an Fairplay" bei Deutschland

|

Emerse Faé war sauer. Nicht nur über die unglückliche Niederlage der Elfenbeinküste gegen das DFB-Team bei der WM, sondern auch über das Verhalten des Gegners.

Emerse Faé

Trainer Emerse Faé ist enttäuscht von der deutschen Mannschaft.

Quelle: actionpress

Trainer Emerse Faé hat der DFB-Auswahl nach der 1:2-Niederlage seines Teams aus der Elfenbeinküste fehlendes Fairplay bei der WM vorgeworfen. "Wir nehmen uns solche Nationen als Beispiel, um uns weiterzuentwickeln, und ich war ein wenig enttäuscht über den Mangel an Fair Play dieser deutschen Mannschaft", sagte der 42-Jährige bei der Pressekonferenz nach der WM-Partie in Toronto.

Joshua Kimmich und Yan Diomande am 20.06.26
21.06.2026 | 5:00 min

Trainer kritisiert Szene mit Wilfried Singo

Zu einer Szene in der 80. Minute, die für viel Aufregung sorgte, erklärte Faé:

Von einer großen Nation wie Deutschland hätte man etwas mehr Fairplay erwarten können, als Singo den Ball wegen einer Verletzung ins Aus spielte.

Trainer Emerse Faé

Was war passiert? Wilfried Singo hatte sich nach einem Zweikampf mit Kai Havertz an den offensichtlich verletzten hinteren Oberschenkel gegriffen und den Ball ins Aus gespielt. Nachdem er sich schon außerhalb des Spielfelds befand, ließ er sich wieder über die Außenlinie fallen. Dadurch erzwang er eine Unterbrechung und verhinderte einen schnellen Einwurf des Gegners. Nicht nur Bundestrainer Julian Nagelsmann war darüber völlig aufgebracht.

Deniz Undav im ZDF-Interview mit Nils Kaben

Deutschlands Held des zweiten WM-Spiels Deniz Undav spricht nach dem Spiel gegen die Elfenbeinküste im Interview mit ZDF-Reporter Nils Kaben.

21.06.2026 | 2:19 min

Faé: Brown "soll bescheiden bleiben"

Faé ärgerte sich dann darüber, wie es nach der Szene weiterging. "Wir hätten uns gewünscht, dass sie uns den Ball zurückspielen", sagte er in Richtung des deutschen Teams. Außenverteidiger Nathaniel Brown lieferte sich mit dem Chefcoach der Ivorer ebenfalls ein Wortgefecht.

Julian Nagelsmann umarmt Deniz Undav nach dem Sieg

Bundestrainer Julian Nagelsmann blickt auf einen "emotionalen" Sieg gegen die Elfenbeinküste zurück - und holt zum Lob für den Matchwinner aus. Steht Deniz Undav bald auch in der Startelf?

21.06.2026 | 5:30 min

"Ich habe ihm einfach gesagt, er solle bescheiden bleiben. Es stimmt, er hat ein super Spiel gemacht, er ist in einer sehr, sehr starken Nationalmannschaft. Aber ich denke, er muss nicht schlecht über uns reden, nur weil er zurückliegt, oder weil es 1:1 steht und er gerne gewinnen würde", kritisierte Faé.

sportstudio live: FIFA Fußball-WM 2026

ZDFsportstudio Update:Dein Newsletter zur Fußball-WM 2026

Alle Highlights der WM-Spiele aus der Nacht, Updates zum DFB-Team und die wichtigsten Nachrichten zur Fußball-WM 2026 – kompakt und aktuell. Jetzt abonnieren!
Mit dem Abonnieren-Button akzeptieren Sie unsere Nutzungsbedingungen.

Sport
:Schland in Sicht!

Vor der WM 2006 steht der deutsche Fußball am Abgrund. Jürgen Klinsmanns Revolution droht zu scheitern – bis sein junges Team das Land elektrisiert und das Sommermärchen beginnt.
Mission Sommermärchen
Quelle: dpa, SID
Über die Fußball-WM berichtet das ZDF seit dem 01.06.2026 täglich in verschiedenen Sendungen.
Themen
SportFußball-WM

Alle Spiele, alle Tore der Fußball-WM 2026

sportstudio Fußball-Dokus

Gruppen-Vorschau zur Fußball-WM 2026

WM-Qualifikation und Testspiele

Mehr

Mehr zur WM

  1. sportstudio live: FIFA Fußball-WM 2026

    Zwölf Gruppen mit je vier Teams:Spielplan, Ergebnisse und Tabellen

  2. Fußbälle der Marke adidas liegen auf einem Fußballrasen am 10.10.2025.
    FAQ

    Turnier in USA, Kanada und Mexiko:Tickets, Zeiten, Spielorte: Alles Wichtige

    von Ralf Lorenzen
    mit Video2:13
  3. Das BC Place Stadium in Toronto.

    Von Atlanta bis Vancouver:Die Stadien

  4. ZDFsportstudio live: FIFA Fußball-WM 2026

    Newsletter abonnieren:ZDFsportstudio Update Fußball-WM 2026