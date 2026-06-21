Zweiter Sieg in zweitem Spiel: Die DFB-Elf ist trotz wackligem Auftritt bei der WM auf Kurs. Die Lehren aus dem Spiel gegen die Elfenbeinküste.

Joshua Kimmich und Yan Diomande im Zweikampf in Toronto. Quelle: AFP

Als das erlösende 2:1 für Deutschland gegen die Elfenbeinküste tief in der Nachspielzeit gefallen war, konnte man am Jubel der Spieler und der Trainer ablesen, was für ein Druck da gerade von der DFB-Elf abgefallen war.

Mit dem Sieg hat man sich vorzeitig für die K.o.-Runde qualifiziert und ist bei der WM voll im Soll. Doch rund 60 Minuten zeigte sich das Nagelsmann-Team wahrlich nicht von seiner besten Seite - bis der Bundestrainer dreifach wechselte und mit Jamie Leweling, Nadiem Amiri und vor allem Deniz Undav drei Spieler auf den Platz brachte, die die Partie noch zu Gunsten der DFB-Elf entschieden.

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Allen voran Undav und Amiri brachten sich immer wieder hervorragend in der Offensive ein, belebten so das bis dato etwas eindimensionale Angriffsspiel der DFB-Elf und waren am Ende treibende Faktoren dafür, dass sich der Weltmeister von 2014 über einen durchaus glücklichen Sieg freuen durfte. Denn gerade zu Beginn der zweiten Hälfte hatte die Elfenbeinküste mehrfach die Chance, auf 2:0 zu erhöhen.

Mertesacker: "Solche Momente braucht es einfach"

"Solche Momente braucht es einfach auf der langen Reise", sagte ZDF-WM-Experte Per Mertesacker angesichts des Erfolgs der deutschen Mannschaft. "Du kommst bei so einem Turnier wahrscheinlich mindestens einmal ins Elfmeterschießen, brauchst mindestens einmal Glück. Das ist einfach so", versicherte auch Christoph Kramer, Weltmeister von 2014.

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Und so kann er - und natürlich die DFB-Crew - aus diesem hart erarbeiteten Sieg durchaus viel Positives ziehen: "Dieser Sieg bringt heute was unheimlich Wertvolles mit sich - und zwar Glaube." Überhaupt zeigte die DFB-Elf wie schon gegen Curaçao, dass eine Einheit auf dem Platz stand. Die Mannschaft funktioniert als Team.

Streich lobt Einsatz des DFB-Teams

"Ich habe keinen Spieler heute gesehen, der nicht alles gegeben hat. Und das ist der Grund, wieso wir dieses Spiel gewonnen haben", befand auch Christian Streich, ehemaliger Trainer des SC Freiburg und ZDF-WM-Experte. In der Tat kämpfte das DFB-Team bis zum Schluss.

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Beim Personal auf dem Feld wusste neben Matchwinner Undav auch Felix Nmecha erneut zu glänzen. Der Mittelfeldmotor von Borussia Dortmund war einmal mehr überall zu finden, überzeugte mit unzähligen abgelaufenen Bällen in der Defensive und legte zudem das 2:1 von Deniz Undav mustergültig auf. "Er ist wirklich unser Motor und die Schaltzentrale", adelte ihn ZDF-WM-Expertin Fritzy Kromp.

Deutsche Defensive mit Steigerungspotenzial

Und so trügt dieser Sieg etwas über den Fakt hinweg, dass die DFB-Elf rund eine Stunde lang gerade defensiv einiges vermissen ließ. Wie schon beim Sieg gegen Außenseiter Curaçao war die Hintermannschaft Deutschlands bei Umschaltsituationen zu oft zu weit weg vom Gegenspieler.

Franck Kessié, der das 1:0 erzielte, wurde im Strafraum mehrfach einfach vergessen - konnte daraus aber zu selten Kapital schlagen.

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Dazu verloren die deutschen Spieler über lange Zeit der Partie hinweg viele Zweikämpfe, weil schlicht die Körperlichkeit fehlte. Die Spieler der Elfenbeinküste agierten griffiger und intensiver und gewannen so wichtige Duelle im Mittelfeld.

Nagelsmann mit Déjà-vu beim Gegentor

Und die Ivorer zeigten schonungslos auf, womit schon vorher zu rechnen war: Mit Tempo auf den Außen, gerade über die linke Seite, kann man der DFB-Elf richtig weh tun. Vor dem 1:0 entwischte Yan Diomande, der wegen seines Geschwindigkeitsvorteils gegenüber Joshua Kimmich extra auf dessen Seite gestellt worden war, dem DFB-Kapitän und konnte deshalb die entscheidende Flanke spielen.

Und noch etwas fiel beim Rückstand in der 30. Minute auf: "Das Gegentor ist eine ähnliche Situation wie gegen Curaçao. Wir verteidigen das Ding leider nicht ganz zu Ende. Wir sind so ein bisschen "larifari" im zu Ende verteidigen, aber das kriegen wir noch rein", analysierte Bundestrainer Julian Nagelsmann nach der Partie.

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So bleibt festzuhalten: Den ersten Härtetest hat Deutschland bestanden - und dabei einmal mehr Einsatz, Mentalität, Teamgeist und Moral bewiesen. Defensiv gilt es noch etwas nachzubessern - das weiß auch Nagelsmann.

Schlotterbeck-Verletzung könnte weh tun

Die Verletzung vom gesetzten Nico Schlotterbeck dürfte die Problematik noch verschärfen. Dank des schon feststehenden Gruppensieges kann der Bundestrainer im letzten Gruppenspiel gegen Ecuador auch dort experimentieren, um für die K.o.-Phase gerüstet zu sein.

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