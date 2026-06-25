WM-Gruppensieg der Seleção: Brasilien fühlt sich bereit für mehr

Nach dem 3:0 gegen Schottland sieht Trainer Ancelotti Brasilien auf einem guten Weg. Kritik an der Spielweise weist er zurück. Und er lobt neben Vinícius Júnior auch Neymar.

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So sehr im Mittelpunkt wie der eingewechselte Neymar stand der zweifache Torschütze Vinícius Júnior zwar nicht. Doch zumindest von seinem Trainer erwartete der Angreifer von Real Madrid noch eine Aufmerksamkeit, nachdem er auch per Kopf ins Tor getroffen hatte.

"Ich hatte dem Trainer versprochen, dass ich das erzielen würde", sagte Vinícius Júnior. Carlo Ancelotti habe das für nahezu unmöglich gehalten und ihm ein Geschenk versprochen, falls ihm doch ein Kopfballtor gelinge. "Und darauf warte ich jetzt", sagte der Stürmer. Er lächelte.

Brasilien Gruppensieger vor Marokko

Vier Tore hat der 25-Jährige von Real Madrid bei der WM bereits erzielt. In allen drei Gruppenspielen war er erfolgreich, beim 3:0-Sieg gegen die Schotten sogar zweimal. Damit darf sich Vinícius Júnior einen beträchtlichen Anteil am Gruppensieg der Brasilianer mit sieben Punkten zuschreiben, knapp vor den Marokkanern.

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Die Kritik an der Spielweise der Seleção allerdings verstummt nicht. Ohne die Tore von Vinícius Júnior wäre sie vermutlich noch viel lauter.

Ancelotti erkennt Fortschritte bei der Selecao

Ancelotti lässt die Kritik vor dem Sechzehntelfinale an sich abprallen:

Wir haben ein solides Spiel gemacht, mit weniger Fehlern. Und wir waren effizienter in der Offensive. „ Carlo Ancelotti

Er sei glücklich und zufrieden mit dem Auftritt und erkenne Fortschritte, befand der Italiener. Den souveränen Sieg gegen die limitierten Schotten bezeichnete der frühere Trainer des FC Bayern als wichtig für die nun beginnende K.o.-Phase.

Und er sieht Brasilien bereit für mehr. Natürlich könne man sich weiter verbessern, sagte Ancelotti. Aber wie seine Auswahl als Mannschaft aufgetreten sei, stimme ihn zuversichtlich.

Ancelotti gibt den Pragmatiker

Außerdem geht es aus seiner Sicht nicht um den Stil, sondern um den Erfolg. "Das Ziel ist nicht, gut zu spielen. Das Ziel ist zu gewinnen", sagte Ancelotti, "und wenn wir die WM gewinnen, haben wir gut gespielt." So einfach ist das aus seiner Sicht des Pragmatikers. All jenen, die auch im brasilianischen Publikum nicht so glücklich sind mit der abwartenden Spielweise, rief er zu: "Take it easy."

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Es ist allerdings schon gewöhnungsbedürftig, wie die Brasilianer sogar gegen die keinesfalls furchteinflößenden Schotten aufgetreten waren. Anfangs war es der Außenseiter, der mit langen Ballbesitzphasen das Geschehen prägte.

Schotten laden Brasilianer zum Toreschießen ein

Allerdings leisteten sich die Bravehearts auch haarsträubende Ballverluste vor dem eigenen Tor. Den ersten davon hatte Vinícius Júnior gleich zu seinem 1:0 genutzt, beim vermeintlichen zweiten Tor schritt der VAR ein.

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Auch beim tatsächlichen 2:0 halfen die Schotten mit, als Torwart Angus Gunn unter einer Flanke hindurchsegelte und Vinícius Júnior mit dem besagten Kopfball traf. Das dritte Tor steuerte Matheus Cunha bei, der früher für RB Leipzig und Hertha BSC spielte.

Neymars erster Einsatz für Brasilien seit fast drei Jahren

Im Mittelpunkt stand hinterher dennoch Neymar, der zwar nur in der Schlussphase erstmals bei dieser WM eingewechselt worden war, aber keine nennenswerte Aktion beigesteuert hatte. Dennoch zog er die Blicke auch nach dem Abpfiff auf sich.

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Für den 34-Jährigen, der fast drei Jahre lang nicht mehr für die Seleção aufgelaufen war, fand Ancelotti ebenfalls viele positive Worte. "Mit seiner Qualität kann er dem Team helfen. Und er hat es gut gemacht", befand der 67 Jahre alte Trainer.

Ancelotti: Vinícius Júnior "einer der besten der Welt"

Es wirkt gerade ein bisschen, als wolle er seine Mannschaft und auch Neymar stärker reden, als sie sind. Zugleich könnte der abwartende Stil ein geeignetes Mittel sein, um Schwächen besser zu kaschieren als in einer offensiven Spielweise.

Vinícius Júnior kann in beiden Stilen glänzen, und Ancelottis Lob für den 25-Jährigen fiel besonders groß aus. Der Angreifer sei "ein Topspieler, einer der besten der Welt". Ancelotti hofft, dass es mit Vinícius Júnior bei dieser WM noch weit geht für Brasilien.

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