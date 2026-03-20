Die neue ZDF-Doku zeigt Mesut Özils Wandel vom Integrationsvorbild zum umstrittenen Außenseiter. Doch was macht der Ex-Weltmeister heute fern der großen Fußballbühnen?

Die dreiteilige Doku-Serie "Mesut Özil - zu Gast bei Freunden" rekonstruiert seinen Aufstieg und Fall. 26.02.2026 | 1:25 min

Vom Straßenkicker aus Gelsenkirchen zum Weltmeister von 2014: Mesut Özil prägte Vereine wie FC Schalke, Werder Bremen, Real Madrid und Arsenal wie kaum ein anderer Spielmacher seiner Zeit. Doch seit seinem Abschied von der großen Fußballbühne sind Jahre vergangen. Was macht der frühere deutsche Nationalspieler heute?

Der Ausstieg aus der Nationalmanschaft

Um Mesut Özils Weg zu verstehen, muss man zunächst einen Blick auf das Jahr 2018 werfen: Am 13. Mai sorgte ein Foto mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan für Aufsehen. Gemeinsam mit seinem Nationalmannschaftskollegen Ilkay Gündoğan überreichte Özil Trikots und posierte für ein gemeinsames Foto - ein Ereignis, das den Beginn einer Reihe von Kontroversen markierte.

Der damalige DFB-Präsident Reinhard Grindel kritisierte die Begegnung und forderte eine öffentliche Stellungnahme von Özil, die erst am 22. Juli 2018 auf Twitter folgte. "Ich bin Deutscher, wenn wir gewinnen, aber ein Immigrant, wenn wir verlieren", schrieb er damals auf der Social-Media-Plattform.

Zudem kritisierte er den DFB scharf, fühlte sich nicht ausreichend vor Rassismus geschützt und erklärte seinen Rücktritt aus der deutschen Nationalmannschaft.

Özils letzte Stationen als Fußballprofi

Seine Zeit beim FC Arsenal endete im Januar 2021, nachdem er im März 2020 sein letztes Pflichtspiel absolvierte. Grund dafür sei sowohl eine schlechtere Leistung des Mittelfeldsspielers als auch die finanzielle Belastung Arsenals durch Özils Gehalt. Er wechselte ablösefrei zu Fenerbahçe Istanbul.

Özil erzielte 33 Premier-League-Tore für den FC Arsenal. Quelle: dpa | zuma press / prensa internacional / ruiz, ariana

2022 wurde Özils Suspendierung beim türkischen Traditionsklub bekanntgegeben. Daraufhin wechselte er ein letztes Mal innerhalb der Stadt zum Ligakonkurrenten Başakşehir, für den er siebenmal auflief.

Schließlich beendete er während der Länderspielpause im März 2023 seine Karriere aus gesundheitlichen Gründen. Seine Bilanz: über 400 Erstligaeinsätze in vier Profiligen.

Nähe Erdoğan und politisches Engagement

Nach dem Ende seiner aktiven Fußballkarriere trat Mesut Özil zunehmend politisch in Erscheinung. Seine enge Verbindung zu Recep Tayyip Erdoğan ist seit Jahren bekannt und wurde 2019 besonders sichtbar, als Erdoğan als Trauzeuge bei Özils Hochzeit auftrat.

Der Ex-Fußballer unterstützte die Erdoğan-Partei aktiv im Wahlkampf und rief 2023 öffentlich zu deren Wiederwahl auf. Nach der Stichwahl, in der Erdoğan gegen seinen Herausforderer Kemal Kılıçdaroğlu siegte, veröffentlichte Özil auf Instagram ein lächelndes Foto neben dem Präsidenten und dessen Frau Emine. Die Bildunterschrift - "Gott sei Dank" begleitet von einem Herz-Emoji und einer türkischen Flagge - unterstrich die Nähe Özils zu Erdoğan und seiner Partei.

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Seit 2025 ist Özil selbst Mitglied der islamisch-konservativen Partei "Gerechtigkeit und Entwicklung" (AKP). Auf dem Parteitag in Ankara wurde er als eines von 39 neuen Mitgliedern in den Vorstand berufen.

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Ein Symbol für Rechts

Derzeit lebt Özil zurückgezogen am Rande Istanbuls. Auf Social Media posierte er 2023 im Fitnessstudio, dabei wurde erstmals sein Brusttattoo sichtbar.

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Es zeigt einen heulenden Wolf und eine Flagge mit drei Halbmonden – ein Symbol der rechtsextremistischen Gruppierung der "Grauen Wölfe", die der "Ülkücü-Bewegung" angehören.

Die "Ülkücü"-Ideologie fußt dabei auf einer nationalistischen, antisemitischen und rassistischen rechtsextremistischen Ideologie, deren Wurzeln im Panturkismus/Turanismus liegen. „ Deutscher Verfassungsschutz

Die Vorbildfunktion des ehemaligen Fußballstars wird durch die offene Bekennung zur radikalen Gruppierung kritisiert. Allerdings sei die Gruppierung tief in den türkischen Mainstream integriert, da sie als strategischer Verbündeter der Regierungspartei AKP agiert. Özil selbst hat das Tattoo bislang nicht näher kommentiert.

Auch in Deutschland sind die "Grauen Wölfe" präsent. Der Verfassungsschutzbund geht in etwa von 12.100 Anhängern aus.

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