Tottenham Hotspur hat die Europa League gewonnen. Mit einem 1:0 gegen Manchester United gewannen die Londoner ihre erste Trophäe seit 17 Jahren. 18.03.2025 | 1:29 min

Tottenham Hotspur hat das Finale der Europa League gewonnen. Im rein englischen Duell gegen Manchester United gewann die Elf von Trainer Ange Postecoglou mit 1:0 (1:0). Das Tor des Tages fiel kurz vor der Pause in der 42. Minute. Tottenham ist mit dem Sieg für die Champions League in der nächsten Saison qualifiziert.

Das ist ein unglaubliches Gefühl. Diese Fans verdienen einen Preis. In der zweiten Halbzeit musste Manchester kommen, wir haben das sehr gut verteidigt. „ Tottenham-Verteidiger Micky van de Ven bei RTL

Das Finale der Europa League war für beide Teams von besonderer Bedeutung. In der englischen Liga befinden sie sich im Tabellenkeller, blieben die gesamte Saison hinter den Erwartungen zurück.

Ein Sieg im zweitwichtigsten Europapokal könnte die Stimmung im Verein noch einmal etwas heben. Bitter für die "Spurs": Kapitän Heung Ming-Son, vor dem Finale angeschlagen, fand sich zunächst nur auf der Bank wieder.

Europäisches Finale ohne Glanz

Die ersten Minuten ließen jedoch europäischen Glanz vermissen. Die Partie wirkte eher wie eine in der englischen Liga, in der sich der Tabellen-16. (Manchester United) und der Tabellen-17. (Tottenham Hotspur) gegenüberstehen.

Beide Mannschaften leisteten sich viele Fehlpässe und Missverständnisse. Tottenham versuchte in der Defensive kompakt zu stehen, Manchester United übernahm die Kontrolle, konnte jedoch zunächst kein Kapital daraus schlagen.

Beide Teams mit kaum Torgefahr

Die ersten guten Aktionen hatte Tottenham, jeweils nach Fehlern in der Hintermannschaft Manchesters. Erst verschätzte sich Keeper André Onana (9.), dann spielte Harry Maguire einen missglückten Befreiungsschlag in die Füße von Brennan Johnson (11.). Kapital konnten die "Spurs" nicht daraus schlagen.

Wenig später kam Manchester zu seinem ersten Abschluss: Nach einer Ecke flog Tottenhams Torhüter Vicario unter dem Ball hindurch, sodass Amad Diallo am zweiten Pfosten abziehen durfte. Sein Schuss segelte deutlich am langen Pfosten vorbei (16.).

Das Spiel veränderte danach kaum seine Dynamik. ManU mit deutlich mehr Ballbesitz, Tottenham lauerte auf Konter. United fehlte vorn die Kreativität, den Londonern im Umschaltspiel die Genauigkeit.

Johnson bringt Tottenham die Führung

Eine Aktion wurde dennoch gefährlich - und brachte die Führung für die "Spurs". Eine Flanke von Pape Sarr landete im Fünfmeterraum von Manchester.

Tottenhams Johnson sprang in den Ball hinein, schoss United-Verteidiger Luke Shaw an, der den Ball gemeinsam mit Johnson ins eigene Tor beförderte (42.). Ein Treffer wie ein Zufallsprodukt. Es passte zu dem Spiel, dem es bis zur Pause an Klasse mangelte.

Das ist das, worum es geht. Das bedeutet so viel. „ Tottenhams Matchwinner Brennan Johnson

Zur zweiten Halbzeit verzichteten beide Coaches auf personelle Wechsel. Auch das Spiel verlief weiter recht ereignislos und ohne Rhythmus. Immerhin: Jede erfolgreiche Defensivaktion wurde von den Tottenham-Fans im San-Mamés-Stadion in Bilbao frenetisch bejubelt.

United wacht auf

United behielt weiter die Kontrolle, hatte deutlich mehr Ballbesitz, gefährlich wurde es aber erst mit einem Standard. In der 58. Minute landete eine Freistoßflanke von Bruno Fernandes gefährlich vor dem Tor Tottenhams. Leny Yoro verlängerte diese mit der Fußspitze, scheiterte aber an Vicario.

Die Chance war der Weckruf für Manchester. Einen Freistoß von Fernandes konnte Vicaro im Tottenham-Tor nicht festhalten. Rasmus Höjlund köpfte den Ball vermeintlich ins leere Tor, doch im letzten Moment riss Micky van de Ven sein Bein hoch und verhinderte in knapp zwei Metern Höhe auf der Linie spektakulär einen Gegentreffer (69.).

Tottenham kam kaum noch selbst in Ballbesitz, es spielte nur noch Manchester United. Fernandes' Kopfball aus knapp zehn Metern ging rechts am Tor vorbei (73.), Garnacho scheiterte mit einem strammen Schuss innerhalb des Strafraumes an Vicario (75.).

Tottenham verteidigt und gewinnt

Postecoglou reagierte, brachte mit Kevin Danso einen zusätzlichen Innenverteidiger, um die Führung Tottenhams über die Zeit zu retten. Die "Spurs" igelten sich am eigenen Strafraum ein. United rannte verzweifelt an, schieterte kurz vor Schluss noch einmal am stark reagierenden Vicario. So blieb es bis zum Schluss beim 1:0.

Ich bin wahrscheinlich der glücklichste Mensch der Welt. „ Tottenhams Kapitän Heung Ming-Son