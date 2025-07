"Die Deutschen wissen, dass sie sich in vielen Punkten steigern müssen, weil im Halbfinale England oder Frankreich wartet ", sagt ZDF-Reporterin Katja Streso.

Nun wird die Geschichte vor dem dritten EM-Gruppenspiel Deutschland gegen Schweden in Zürich (Samstag 21 Uhr/live ZDF) wieder lebendig. Zu wem sie aus dem Endspiel vor 22 Jahren noch Kontakt hat? Die 45-Jährige überlegt auf der Tribüne im Sportzentrum Zürich-Buchlern kurz, dann fällt ihr Therese Sjögran ein. Damals gehörte die Ikone des schwedischen Frauenfußballs - 214 Länderspiele von 1997 bis 2015 - zu den traurigen Verliererinnen, heute arbeitet die 48-Jährige als Frauenfußball-Sportdirektorin bei Manchester City, nachdem sie dieselbe Funktion beim FC Rosengård bekleidet hatte.

DFB-Spielerin Rebecca Knaak reifte in Schweden zum Star

Jenem schwedischen Frauenfußballverein, bei dem so viele Stars spielten. Von Lotta Schelin bis Marta, von Anja Mittag bis Nilla Fischer. Auch die deutsche Stammverteidigerin Rebecca Knaak war von 2022 bis 2024 für den Klub in Malmö aktiv - und ist Sjögran bis heute dankbar: "Ich verdanke ihr viel, sie hat mir vertraut." Mit dem nächsten Gegner verbindet sie ohnehin "sehr, sehr viel", denn:

Ich habe viel von der schwedischen Kultur, vom schwedischen Fußball mitbekommen und habe noch ganz enge Freunde in Schweden.

Erst "in einer anderen Fußball-Kultur" schaffte es die 29-Jährige, sich von einer soliden Bundesligaspielerin zu einer international gefragten Abwehrspielerin zu entwickeln. "Ich habe erst dort gemerkt, dass viele Dinge nur in Deutschland so gelehrt werden." Die Horizonterweiterung habe ihr geholfen - und auf Anraten von Sjögran wechselte sie zu Jahresbeginn nach Manchester: "Sie hat mir den Schritt zugetraut."