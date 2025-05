Die nächste Wende: Real-Trainer Ancelotti sagt Brasilien ab

Erst am Montagabend war in Spanien über eine Einigung zwischen Ancelotti und dem brasilianischen Verband berichtet worden. Demnach hätte der 65-Jährige, der bei den Madrilenen nicht erst seit dem verlorenen Pokalfinale gegen den FC Barcelona (2:3 n. V.) in der Kritik steht, die Seleção bereits zu den kommenden WM-Qualifikationsspielen im Juni übernehmen sollen.