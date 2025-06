Spanien gegen Portugal: Europas prägende Fußballnationen im Duell

Roberto Martínez steht persönlich vor einer "ganz besonderen Partie", wie er selbst sagt. Der Nationaltrainer Portugals kommt aus Spanien - dem Land, auf das er am Sonntag, 21 Uhr (RTL) in München im Finale der Nations League trifft.

Besonders ist das Nachbarschaftsduell aber auch wegen der herausragenden Rolle, die beide Länder derzeit spielen. Spieler, Trainer, Funktionäre: Die iberische Halbinsel ist so etwas wie Europas führende Fußball-Werkstatt. Martínez sagt:

So könnte Nations-League-Titelverteidiger und Europameister Spanien in München einen neuen Rekord aufstellen. Noch nie gewann ein Land drei Trophäen in drei Jahren. Die spanische Generation um Xavi und Iniesta war mit ihren Triumphen bei EM 2008 und 2012 sowie WM 2010 nah dran, hatte aber zwischendrin den Sieg beim Confed-Cup 2009 verpasst.