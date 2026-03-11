HSV-Frauen im DFB-Pokal gegen Bayern hoffnungsvolle Außenseiter

Nach der Länderspielpause ist vor dem DFB-Pokal-Viertelfinale: Die Bayern-Frauen sind zu Gast beim Hamburger SV. Der ist zwar krasser Außenseiter, gilt aber auch als Pokalschreck.

Im Pokal-Viertelfinale wartet auf die HSV-Frauen eine schwere Aufgabe: Der FC Bayern ist zu Gast im Volksparkstadion. Die Partie am Mittwoch ab 18:30 Uhr im ZDF-Livestream. 10.03.2026 | 0:46 min

Für Unterhaltung sorgen, das können die HSV-Frauen. Im DFB-Pokal zuletzt mit positivem Ende: Im Elfmeterschießen gewannen die Hamburgerinnen im November ihre Achtelfinalpartie gegen die favorisierten Leverkusenerinnen. Und in der vergangenen Saison erreichten sie das Halbfinale.

Die FC-Bayern-Frauen dürften also gewarnt sein vor dem Viertelfinalduell am Mittwoch im Volksparkstadion (ab 18.15 Uhr im ZDF-Livestream). "Wir erwarten ein schwieriges Pokalspiel - diese Duelle schreiben ihre eigenen Gesetze", sagte Bayern-Trainer José Barcala vor dem ungleichen Duell. Dennoch: Drei Gründe lassen den HSV hoffen.

Das Stadion steht hinter den Gastgeberinnen

"Es gibt keinen Raum für Fehler, die Atmosphäre im Volksparkstadion wird elektrisieren", warnte der Bayern-Trainer weiter. Denn: Wie die Stimmung bei den HSV-Frauen sein kann, zeigte das Pokal-Halbfinale im vergangenen März gegen den SV Werder Bremen, als mit 57.000 Zuschauer ein neuer Rekord im deutschen Frauenfußball erzielt wurde.

Großer Pokalfight im ausverkauften Volkspark: In der Verlängerung bezwingt Werder Bremen den Zweitligisten Hamburger SV und folgt dem FC Bayern ins Endspiel. 23.03.2025 | 5:52 min

Für die Partie gegen den FC Bayern wurden bis Dienstag 11.500 Tickets verkauft. Doch auch das bedeutet vier Mal so viele Zuschauer wie zu einem normalen Spiel auf dem Bayern-Campus. Bayerns Verteidigerin Giulia Gwinn freut sich: "Gerade die Kulisse und das Stadion - da hat man richtig Lust drauf."

Bayern ohne Klara Bühl

HSV-Torhüterin Lea Paulick sagte bei dfb.de: "Es wird vor einer fünfstelligen Kulisse dank unserer Fans eine megageile Atmosphäre im Stadion sein. Der Volkspark kann dann zur Festung werden."

Zumal die Bayern in ungewohnter Formation antreten werden: Flügelstürmerin Klara Bühl fällt mit muskulären Problemen aus, sie fehlt erstmals in dieser Saison. Auch Alara, Momoko Tanikawa und Katharina Naschenweng sind nicht dabei.

Nicht nur im Pokal ein Schreck

Während die Bayern-Frauen in Bundesliga und Pokal seit 45 Spielen ungeschlagen sind, kämpfen die Hamburgerinnen um Trainerin Liése Brancão in der Liga mit Platz zwölf ums Überleben.

Machtdemonstration im Topspiel: Gegen den bereits abgeschlagenen Verfolger VfL Wolfsburg macht der FC Bayern aus einem 0:1-Rückstand einen deutlichen 4:1-Erfolg. 22.02.2026 | 8:34 min

Doch der HSV weiß, wie man die Großen besiegt: Nicht nur im Pokal-Achtelfinale gegen Bayer Leverkusen setzten sich die Hamburgerinnen durch.

Im Nordderby gegen Werder, dem letzten Spiel vor der Länderspielpause, kämpften sie sich zu einem 1:1. Davor gewannen die HSV-Frauen 4:0 gegen die klar favorisierten Hoffenheimerinnen.

Der Hamburger SV hat im Nordderby der Frauen-Bundesliga gegen Werder Bremen einen Prestigeerfolg verpasst. Bremens Larissa Mühlhaus glich die HSV-Führung durch Sophie Hillebrand aus. 21.02.2026 | 6:21 min

Dass der HSV als klarer Underdog ins Spiel geht, ist HSV-Trainerin Brancão bewusst. Sie weiß aber auch, dass ihre Spielerinnen dagegenhalten können: "Dazu braucht es allerdings einen nahezu perfekten Tag", sagt sie, "eine sehr kompakte Mannschaftsleistung, hohe Intensität gegen den Ball und den Mut, die eigenen Momente nach vorne konsequent zu nutzen".

Überraschungsfinalisten gibt es immer wieder

Auch ein einige Beispiele aus der Historie können dem HSV Mut schenken: 2015/16 und 2026/17 schaffte es der SC Sand als klarer Außenseiter ins DFB-Pokalfinale. In der aktuellen Saison brachte es der FC Sand sogar als Zweitligist ins Viertelfinale. 2019/20 schaffte es die SGS Essen überraschend ins Pokalfinale, 2023 stand der SC Freiburg im Endspiel.