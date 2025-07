Bayer Leverkusen vor Umbruch: Klub verliert Rumpf, Herz und Hirn

Im fabelhaften Meisterjahr, einer Bundesliga-Saison ohne Niederlage, bildeten Jonathan Tah, Jeremie Frimpong, vor allem aber Granit Xhaka und Florian Wirtz eine Achse des Erfolgs. Das ist erst ein Jahr her, doch die Sportchefs von Bayer 04 Leverkusen mussten lernen, dass Erfolge auf dem Transfermarkt eine flüchtige Erscheinung sind, und dass nichts so unbeständig ist wie eine Siegermannschaft, die nicht Bayern München heißt.

Bayer 04 Leverkusen: Sport-Geschäftsführer Rolfes vor schwerer Aufgabe

Wäre der Klub Bayer 04 ein menschlicher Körper, so würden mit Tah der Rumpf, mit Frimpong die Beine, mit Xhaka das Herz und mit Wirtz das Hirn herausoperiert. Lebensfähig wäre ein solches Wesen nach diesen Eingriffen nicht mehr. Simon Rolfes, der Sport-Geschäftsführer, besitzt in Leverkusen allerdings den Ruf eines herausragenden Organ-Transplanteurs.

Bisher hat er die fast schon üblichen Verluste von Topspielern wie etwa Kai Havertz bestens kompensiert. Doch vor einer derart großen Aufgabe wie in diesem Sommer stand auch Rolfes noch nicht. Zumal sich am Anspruch der Leverkusener nichts ändern soll - der aktuelle Vizemeister will weiter um die Meisterschaft spielen.

Was hat Granit Xhaka vor?

Win-Win wäre in diesem Fall eine Ablöse von 20 Millionen Euro und ein Ersatz, der über dieselbe Klasse wie der Leverkusener Führungsspieler verfügt. Doch ist so ein Spieler für Bayer 04 verfügbar?

Fallhöhe: Tillman soll Wirtz ersetzen

Malik Tillman wechselt von der PSV Eindhoven an den Rhein. In den Niederlanden war der offensive und variabel einsetzbare Mittelfeldspieler eine der prägenden Figuren der vergangenen Saison. Wettbewerbsübergreifend erzielte er 16 Treffer. Tillman erhält den Job von Florian Wirtz , die Fallhöhe ist entsprechend hoch.

Viel frisches Geld vom FC Liverpool

Die ersten Schritte in der neuen Saison verliefen allerdings wenig zufriedenstellend. Im brasilianischen Trainingslager unterlag Leverkusen nach wilder Rotation gegen die U20 von Flamengo Rio de Janeiro mit 1:5. Ten Hag gab vor, dass ihm Ergebnisse in Testspielen "scheißegal" seien.

Mit Ten Hag kommt eine Systemdebatte nach Leverkusen

Mit Erik ten Hag verpflichtete Leverkusen auch eine Systemdebatte. Anders als Alonso bevorzugt der Niederländer eine Viererkette. Der Auftrag an den neuen Coach lautet zudem, mindestens so hoch pressen zu lassen, wie es Alonso von seinen Spielern verlangte. Mit welchem Personal das in der Breite geschehen soll, liegt vor allem an Rolfes Geschick, verlorene Leistungsträger zu ersetzen.