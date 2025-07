Fußball-Transferticker: Wer wechselt wohin?

Der Hamburger SV hat den Transfer von Daniel Peretz abgeschlossen. Der Ersatztorwart von Bayern München wird zunächst für eine Saison ausgeliehen.

Peretz war 2023 nach München gekommen, brachte es seitdem aber nur auf insgesamt sieben Einsätze in Bundesliga, Champions League und DFB-Pokal. An Manuel Neuer und während dessen Verletzung an Neuzugang Jonas Urbig war er in der vergangenen Saison nicht vorbeigekommen.