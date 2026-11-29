Winterblüher für Garten und Balkon:Diese Pflanzen bringen bunte Blüten in die kalte Jahreszeit
von Elmar Mai
Schneeball, Zaubernuss oder Christrose - die Auswahl an Winterblühern ist überraschend groß. Warum sie ausgerechnet im Winter blühen und welche Arten sich für den Garten eignen.
"Das Leben treibt manchmal seltsame Blüten", sagt der Volksmund. Und auch mancher Gartenfreund wundert sich, wenn er sieht, dass seine Pflanzen ausgerechnet in der kältesten Jahreszeit blühen. Aber die Erfahrung zeigt, dass in der Natur nichts ohne Grund passiert.
Warum manche Pflanzen im Winter blühen
Allen Lebewesen ist gemeinsam, dass sie vor allem die eigene Art erhalten und sich vermehren wollen. Winterblüher nutzen dabei eine Zeit, die zwar hart ist, aber auch effektiv. Denn es gibt einige Insekten, die als erwachsene Tiere überwintern und froh sind, wenn sie an warmen Tagen Nahrung finden. Dadurch ist die Bestäuberrate äußerst effizient.
Idealer Winterblüher für den Garten: Schneeball
Weil das Wetter im Winter nicht berechenbar ist, zieht sich die Blütezeit der Winterblüher meist über eine lange Zeitspanne - für den Gartenfreund eine angenehme Eigenschaft.
Den Reigen eröffnet der Mittelmeer-Schneeball (Viburnum tinus). Mit den kürzer werdenden Tagen - ein untrügliches Zeichen für den nahenden Winter - bildet er seine Blütenbälle, die lange geöffnet sind. Ihm folgt ein schöner Fruchtschmuck für den Rest des Winters. Da die Sträucher immergrün sind, sind sie rund ums Jahr attraktiv.
Aus der gleichen Verwandtschaft stammt der Winterschneeball (Viburnum bodnantense), der zwar sein Laub abwirft, aber im Winter intensiv duftende, rosa bis weiße Blüten präsentiert und hungrige Insekten von weit her anzieht. Der kräftige Strauch ist völlig winterhart.
Zaubernuss, Mahonie und Winterjasmin
Die verschiedenen Arten der Zaubernuss (Hamamelis sp.) tragen ihren Namen zu Recht. Die majestätischen Sträucher sind eine Ganzjahreszierde und haben - je nach Art und Sorte - ihre schönste Zeit mit gelben oder verschiedenen roten bis braun getönten Blüten vor allem im Winter.
Die immergrüne Mahonie mit ihren großen, gezackten Blättern verleiht Gärten einen exotischen Hauch. Wenn dann je nach Art und Sorte zu verschiedenen Zeiten im Laufe des Winters die leuchtend gelben Blütenrispen erscheinen, werden sie zu einem unübersehbaren Blickfang.
Im wahrsten Sinn des Wortes flexibel einsetzbar ist der Winterjasmin (Jasminum nudiflorum), ein weit überhängender Kletterstrauch an Zäunen oder herabhängend an Böschungen und Mauern. Die zitronengelben Blüten, über die grünen Ruten verteilt, zieren je nach Wetter wochenlang den Garten.
Auswahl für kleinere Gärten und Balkone
Auch für kleinere Gärten oder Balkone gibt es eine schöne Auswahl, zum Beispiel die zahlreichen Sorten der niedrigen Winterheide (Erica carnea), auch Schneeheide genannt, mit verschiedenen Blütezeiten, die in vielfältigen Rottönen selbst unter dem Schnee hervorleuchten.
Die kleinen Sträuchlein passen gut in Vorbeete, vor größere Sträucher und auch in Blumenkästen. Die größte Wirkung erzielen sie, wenn sie in kleinen Gruppen gepflanzt werden. Gut dazu passt die Christrose (Helleborus niger) mit ihren klaren, weißen Blüten. Sie ist eine dankbare Staude sowohl für den Garten als auch auf dem Balkon.
Windbestäubte Winterblüher: Birke und Haselnuss
Neben der Bestäubung durch Insekten gibt es noch eine zweite Variante: die Windbestäubung. Am Ende der letzten Eiszeit erfolgte allmählich eine Wiederbesiedelung Mitteleuropas. Das war eine Zeit, in der es noch so gut wie keine Insekten gab und die Pflanzen ihre Pollen dem Wind anvertrauen mussten. Da sie keine Insekten als Bestäuber brauchten, nutzten sie die blattlose Winterzeit, damit die freigesetzten Pollen ungehindert die weiblichen Blüten erreichen konnten.
Unter den Windbestäubern eignen sich für den Garten vor allem einige klein bleibende Birkenarten (Betula sp.) mit zum Teil leuchtend weißer Rinde und im späteren Winter mit zahlreichen Blütenkätzchen - kompakter, meist länglicher Blütenstand aus vielen unscheinbaren Einzelblüten.
Auch Haselnusssträucher (Corylus avellana) bilden Blütenkätzchen, wobei die Korkenzieherhasel (Sorte Contorta) durch ihren bizarren Wuchs zudem ein besonders verwunschenes Bild abgibt.
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