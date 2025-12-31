Rituale und Spiele zum Jahreswechsel:So wird Silvester für Familie und Freunde abwechslungsreich
von Thilo Hopert
Silvester kann mehr sein als das Warten auf Mitternacht: Spiele, Rituale und gemeinsame Vorsätze können Struktur schaffen und das Miteinander in Familie und mit Freunden stärken.
Das Silvestermenü ist verputzt, doch bis Mitternacht dauert es noch eine ganze Weile. Die Stunden bis zum Jahreswechsel müssen nicht langweilig sein. Kleine Rituale und einfache Spiele können Schwung in den Abend bringen und gemeinsame Familienmomente schaffen.
Tipp 1: Kinder aktiv in die Silvesterplanung einbinden
Die erste Regel lautet: Gute Planung. "Man sollte mit den Kindern absprechen, was sie am Silvesterabend gerne machen möchten", sagt Annette Höfte-Baalmann, Leiterin der Erziehungsberatung der Diakonie Hamburg.
Auch Diplom-Psychologin Beate Walter-Rosenheimer betont die Bedeutung der Einbindung: "Wenn die Kinder Farben für die Deko auswählen, Servietten falten oder Glücksfiguren basteln, erleben sie Selbstwirksamkeit." Je stärker die Einbindung schon in den Tagen vor Silvester gelinge, desto gespannter seien die Kinder auf den Abend.
Tipp 2: Erinnerungen teilen, Jahresrückblick für Familien
Der Jahreswechsel bietet Gelegenheit, das vergangene Jahr noch einmal Revue passieren zu lassen, zum Beispiel mit einem fotografischen Jahresrückblick. Dabei sollte man sich laut Höfte-Baalmann nicht nur auf die Höhepunkte konzentrieren; auch schwierige oder traurige Momente dürften ihren Platz haben. Wird ein Foto gezeigt, können Eltern ihren Kindern offene Fragen stellen, etwa "Was fällt dir dazu ein?", so die Familienberaterin.
"Wenn Kinder erzählen dürfen, worauf sie stolz sind oder was sie traurig gemacht hat, erleben sie sich als gehört und ernst genommen", ergänzt Walter-Rosenheimer. Erwachsene wiederum würden ihre Kinder in ihrer ganzen emotionalen Bandbreite wahrnehmen. "Diese gemeinsame Reflexion stärkt Empathie, Resilienz und das Wir-Gefühl", so die Diplom-Psychologin.
Negative Erinnerungen - etwa ein Streit mit der besten Freundin - dürfen im alten Jahr bleiben. Annette Höfte-Baalmann, Leiterin der Erziehungsberatung der Diakonie Hamburg, empfiehlt, solche Dinge auf ein Stück Papier zu schreiben und dieses symbolisch zu vergraben oder zu verbrennen.
An positive Erlebnisse - etwa einen besonderen Urlaub oder einen sportlichen Erfolg - erinnere man sich gerne und könne ihnen daher einen besonderen Platz geben, so Höfte-Baalmann. Zum Beispiel indem man die Erinnerungen auf ein kleines Fähnchen schreibe und in einen Blumentopf stecke.
Tipp 3: Familienziele für das neue Jahr gemeinsam festlegen
Für das neue Jahr können Familien gemeinsame Vorsätze entwickeln. "Psychologisch sinnvoll sind Ziele, die machbar sind und den Alltag nicht überfrachten", sagt Walter-Rosenheimer. Das könnten kleine Rituale sein, zum Beispiel ein handyfreies Frühstück pro Woche, eine extra Stunde pro Woche für jedes Geschwisterkind mit Mama oder Papa allein oder ein monatlicher Spiele-Nachmittag.
Die psychologische Forschung zeige zudem, dass solche Mini-Vorsätze nachhaltig Verbundenheit schaffen und Stress reduzieren würden, so Walter-Rosenheimer.
Tipp 4: Silvester gestalten mit vertrauten Glücksritualen
Wachsgießen, Glücksschweinchen basteln oder Dinner for One schauen: Es gibt viele Traditionen zum Jahreswechsel. "Rituale strukturieren Zeit, reduzieren Stress, stärken Bindung und schaffen Identität", sagt Walter-Rosenheimer. Doch nicht nur deshalb sind sie so beliebt.
Wissenschaftlich betrachtet seien es genau diese wiederkehrenden, einfachen Handlungen, an die man sich später gern erinnere.
- Luftballon-Countdown: Um ein besseres Gefühl für die Zeit bis zum Jahreswechsel zu bekommen, können Luftballons mit Uhrzeiten beschriftet werden. Jede Stunde können die Kinder dann einen Ballon platzen lassen.
- Jahresquiz: Eine Person ist Quizmaster und denkt sich familienspezifische Fragen zum vergangenen Jahr aus.
- Spiele: Gesellschaftsspiele, Pantomime oder eine Indoor-Schnitzeljagd - Spiele machen Spaß und überbrücken die Zeit bis Mitternacht.
- Tanzen: Eltern und Kinder erstellen eine gemeinsame Playlist mit ihren Lieblingssongs des Jahres - der Wohnzimmerteppich wird zur Tanzfläche.
Tipp 5: Familienstress an Silvester vermeiden
Bei aller Planung gilt: "Es ist wichtig, dass man Sachen eingeübt hat und nicht erst an Silvester anfängt, zu zaubern", so Höfte-Baalmann. Denn das könne schnell für Frust sorgen. Konkret heißt das: Vor allem auf Rituale zurückgreifen, die in der Familie schon vertraut sind.
Zudem sollte man den Abend nicht überfrachten und Druck rausnehmen. "Der Abend ist dann besonders gelungen, wenn man die Kinder im Blick hat und schaut, was leistbar ist", sagt die Erziehungsberaterin. Dem pflichtet Walter-Rosenheimer bei:
Kinder würden sich später an das Gefühl erinnern, Teil einer liebevollen Familie gewesen zu sein. "Genau das macht Silvester zu einem Tag, der lange trägt", so Walter-Rosenheimer.
