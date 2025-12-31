Silvester kann mehr sein als das Warten auf Mitternacht: Spiele, Rituale und gemeinsame Vorsätze können Struktur schaffen und das Miteinander in Familie und mit Freunden stärken.

Was tun zwischen Silvestermenü und Mitternacht? Tipps für den Silvesterabend im Familien- oder Freundeskreis. Quelle: Imago / Bihlmayerfotografie

Das Silvestermenü ist verputzt, doch bis Mitternacht dauert es noch eine ganze Weile. Die Stunden bis zum Jahreswechsel müssen nicht langweilig sein. Kleine Rituale und einfache Spiele können Schwung in den Abend bringen und gemeinsame Familienmomente schaffen.

Mit diesen Ideen können sich nicht nur Familien am Sivesterabend stimmungsvoll die Zeit vertreiben - bis um Mitternacht die Korken knallen. 30.12.2025 | 3:06 min

Tipp 1: Kinder aktiv in die Silvesterplanung einbinden

Die erste Regel lautet: Gute Planung. "Man sollte mit den Kindern absprechen, was sie am Silvesterabend gerne machen möchten", sagt Annette Höfte-Baalmann, Leiterin der Erziehungsberatung der Diakonie Hamburg.

Auch Diplom-Psychologin Beate Walter-Rosenheimer betont die Bedeutung der Einbindung: "Wenn die Kinder Farben für die Deko auswählen, Servietten falten oder Glücksfiguren basteln, erleben sie Selbstwirksamkeit." Je stärker die Einbindung schon in den Tagen vor Silvester gelinge, desto gespannter seien die Kinder auf den Abend.

Ist Glück eine Frage des Zufalls oder können wir selbst etwas dafür tun? Was Glück aus wissenschaftlicher Sicht bedeutet und welche kleinen Schritte helfen, um zufriedener zu werden. 29.12.2025 | 3:21 min

Tipp 2: Erinnerungen teilen, Jahresrückblick für Familien

Der Jahreswechsel bietet Gelegenheit, das vergangene Jahr noch einmal Revue passieren zu lassen, zum Beispiel mit einem fotografischen Jahresrückblick. Dabei sollte man sich laut Höfte-Baalmann nicht nur auf die Höhepunkte konzentrieren; auch schwierige oder traurige Momente dürften ihren Platz haben. Wird ein Foto gezeigt, können Eltern ihren Kindern offene Fragen stellen, etwa "Was fällt dir dazu ein?", so die Familienberaterin.

Neujahrsvorsätze : Weniger Stress, mehr offline und mehr Familie Wie jedes Jahr nehmen sich die Deutschen auch für 2025 den Kampf gegen bestimmte Laster vor. Die Mehrheit in einer neuen Umfrage will öfter mal das Handy zur Seite legen. mit Video 2:42

"Wenn Kinder erzählen dürfen, worauf sie stolz sind oder was sie traurig gemacht hat, erleben sie sich als gehört und ernst genommen", ergänzt Walter-Rosenheimer. Erwachsene wiederum würden ihre Kinder in ihrer ganzen emotionalen Bandbreite wahrnehmen. "Diese gemeinsame Reflexion stärkt Empathie, Resilienz und das Wir-Gefühl", so die Diplom-Psychologin.

Altes loslassen, Schönes bewahren: Mit Erinnerungen umgehen Negative Erinnerungen - etwa ein Streit mit der besten Freundin - dürfen im alten Jahr bleiben. Annette Höfte-Baalmann, Leiterin der Erziehungsberatung der Diakonie Hamburg, empfiehlt, solche Dinge auf ein Stück Papier zu schreiben und dieses symbolisch zu vergraben oder zu verbrennen.

An positive Erlebnisse - etwa einen besonderen Urlaub oder einen sportlichen Erfolg - erinnere man sich gerne und könne ihnen daher einen besonderen Platz geben, so Höfte-Baalmann. Zum Beispiel indem man die Erinnerungen auf ein kleines Fähnchen schreibe und in einen Blumentopf stecke.

Tipp 3: Familienziele für das neue Jahr gemeinsam festlegen

Für das neue Jahr können Familien gemeinsame Vorsätze entwickeln. "Psychologisch sinnvoll sind Ziele, die machbar sind und den Alltag nicht überfrachten", sagt Walter-Rosenheimer. Das könnten kleine Rituale sein, zum Beispiel ein handyfreies Frühstück pro Woche, eine extra Stunde pro Woche für jedes Geschwisterkind mit Mama oder Papa allein oder ein monatlicher Spiele-Nachmittag.

Wenn Ziele gemeinsam entwickelt werden, steigt die Chance, dass alle sie mittragen. „ Beate Walter-Rosenheimer, Diplom-Psychologin

Die psychologische Forschung zeige zudem, dass solche Mini-Vorsätze nachhaltig Verbundenheit schaffen und Stress reduzieren würden, so Walter-Rosenheimer.

Glück und Vorsätze für 2026: Neurowissenschaftler und Glücksforscher Tobias Esch erklärt, wie wir Zufriedenheit und Glück im Alltag stärken können. 29.12.2025 | 6:57 min

Tipp 4: Silvester gestalten mit vertrauten Glücksritualen

Wachsgießen, Glücksschweinchen basteln oder Dinner for One schauen: Es gibt viele Traditionen zum Jahreswechsel. "Rituale strukturieren Zeit, reduzieren Stress, stärken Bindung und schaffen Identität", sagt Walter-Rosenheimer. Doch nicht nur deshalb sind sie so beliebt.

Wiederkehrende Elemente lösen im Gehirn Vertrautheit und Geborgenheit aus. „ Beate Walter-Rosenheimer, Diplom-Psychologin

Wissenschaftlich betrachtet seien es genau diese wiederkehrenden, einfachen Handlungen, an die man sich später gern erinnere.

Countdown und Spiele: Weitere Ideen für den Silvesterabend Luftballon-Countdown: Um ein besseres Gefühl für die Zeit bis zum Jahreswechsel zu bekommen, können Luftballons mit Uhrzeiten beschriftet werden. Jede Stunde können die Kinder dann einen Ballon platzen lassen.

Jahresquiz: Eine Person ist Quizmaster und denkt sich familienspezifische Fragen zum vergangenen Jahr aus.

Spiele: Gesellschaftsspiele, Pantomime oder eine Indoor-Schnitzeljagd - Spiele machen Spaß und überbrücken die Zeit bis Mitternacht.

Tanzen: Eltern und Kinder erstellen eine gemeinsame Playlist mit ihren Lieblingssongs des Jahres - der Wohnzimmerteppich wird zur Tanzfläche.

Brettspiele erleben seit Jahren eine wahre Renaissance. Der Preis "Spiel des Jahres" hat deshalb immer mehr an Bedeutung gewonnen. Das sind Sieger und Nominierte für das Jahr 2025. 14.07.2025 | 3:04 min

Tipp 5: Familienstress an Silvester vermeiden

Bei aller Planung gilt: "Es ist wichtig, dass man Sachen eingeübt hat und nicht erst an Silvester anfängt, zu zaubern", so Höfte-Baalmann. Denn das könne schnell für Frust sorgen. Konkret heißt das: Vor allem auf Rituale zurückgreifen, die in der Familie schon vertraut sind.

Zudem sollte man den Abend nicht überfrachten und Druck rausnehmen. "Der Abend ist dann besonders gelungen, wenn man die Kinder im Blick hat und schaut, was leistbar ist", sagt die Erziehungsberaterin. Dem pflichtet Walter-Rosenheimer bei:

Am Ende bleibt selten nur das Feuerwerk draußen hängen, sondern die Atmosphäre. „ Beate Walter-Rosenheimer, Diplom-Psychologin

Kinder würden sich später an das Gefühl erinnern, Teil einer liebevollen Familie gewesen zu sein. "Genau das macht Silvester zu einem Tag, der lange trägt", so Walter-Rosenheimer.

Dass Silvesterdrinks auch "ohne" Alkohol lecker sein können, zeigt Barkeeper Nic Shanker. Die Zutaten dafür stehen bei vielen noch von den Feiertagen bereit. 30.12.2025 | 6:13 min

ZDFheute auf WhatsApp Quelle: dpa Sie wollen auf dem Laufenden bleiben? Dann sind Sie beim ZDFheute-WhatsApp-Channel richtig. Hier erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten auf Ihr Smartphone. Nehmen Sie teil an Umfragen oder lassen Sie sich durch unseren Podcast "Kurze Auszeit" inspirieren. Zur Anmeldung: ZDFheute-WhatsApp-Channel.

Quelle: dpa-Custom Content