Mehr Schutz für Betroffene, neue Rechte für Kinder: Das Gewalthilfegesetz soll dabei helfen. Knapp zwei Jahre nach Verabschiedung stellt sich die Frage, was es tatsächlich bringt.

Das neue Gewalthilfegesetz soll Frauen besser schützen, etwa bei häuslicher Gewalt. Doch das Gesetz hat einen entscheidenden Haken. 23.11.2026 | 3:24 min

Etwa jeden dritten Tag wird in Deutschland eine Frau durch ihren Partner oder Ex-Partner getötet. Die aktuelle Statistik des Bundeskriminalamts (BKA) zeigt: Die Zahl der polizeilich registrierten Opfer häuslicher Gewalt stieg 2025 erneut auf einen Höchststand. 280.129 Menschen waren betroffen - 2,8 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Opfer sind mit 70,6 Prozent überwiegend weiblich. Experten gehen zudem von einer hohen Dunkelziffer aus, weil viele Taten nicht angezeigt werden.

Diese Formen von Gewalt treffen Frauen häufiger als Männer ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Was das Gewalthilfegesetz bewirken soll

Das neue Gewalthilfegesetz ist Ende Februar 2025 in Kraft getreten und soll die Weichen für einen besseren Schutz vor geschlechtsspezifischer und häuslicher Gewalt stellen. Zentraler Punkt ist der rechtliche Anspruch auf Zugang zu Schutz- und Beratungsangeboten, den Betroffene ab dem 1. Januar 2032 notfalls einklagen können.

Ziel des Gesetzes ist: Wer von häuslicher oder geschlechtsspezifischer Gewalt betroffen ist, soll künftig nicht mehr abgewiesen werden, etwa weil vor Ort kein Frauenhausplatz frei ist. Dennoch bedeutet der Anspruch nicht zwangsläufig, dass im konkreten Fall auch ein Platz verfügbar ist.

Gewalt gegen Frauen : "Ich bin stark femizid-bedroht und meine Kinder auch" Ausraster, Schläge, Würgen: Eine Frau erzählt, wie sie unter ihrem Ex-Partner litt. 20 Jahre lebte sie mit ihm - und muss ihre Kinder und sich bis heute vor ihm verstecken. von Svenja Dohmeyer mit Video 2:31

Kinder bekommen eigenen Schutzanspruch

Kinder, die häusliche oder geschlechtsspezifische Gewalt gegen nahestehende Personen miterleben, werden durch das Gewalthilfegesetz als eigenständig Betroffene anerkannt. Sie erhalten damit eigene Ansprüche auf Schutz, Beratung und Unterstützung. Zudem regelt das Gesetz die Zusammenarbeit von Schutzeinrichtungen und Jugendämtern.

Ein Gesetzentwurf von Justizministerin Stefanie Hubig soll Kinder besser vor häuslicher Gewalt schützen. Gewalttätige Elternteile könnten künftig vom Umgang ausgeschlossen werden. 18.11.2026 | 0:28 min

Verbände und Fachorganisationen bemängeln, dass der gesetzliche Anspruch allein noch keinen ausreichenden Schutz vor Gewalt garantiere. Ob Frauen und ihre Kinder tatsächlich die notwendige Hilfe erhalten, hänge weiterhin maßgeblich von ausreichenden Frauenhausplätzen, Beratungsangeboten und der praktischen Umsetzung des Gesetzes ab.

Weniger Geld für Frauenhäuser?

Die Bundesländer sind verpflichtet, ab dem 1. Januar 2027 ein flächendeckendes und niedrigschwelliges Netz an Schutz- und Beratungsangeboten sicherzustellen. Dafür beteiligt sich der Bund erstmals an der dauerhaften Finanzierung des Hilfesystems - mit rund 2,6 Milliarden Euro bis 2036.

Esther Bierbaum von der Zentralen Informationsstelle Autonomer Frauenhäuser bewertet das Gewalthilfegesetz grundsätzlich als wichtigen Schritt hin zu mehr Gewaltschutz, kritisiert aber auch Umsetzung und bürokratische Hürden. 23.11.2026 | 9:27 min

Was sich in der Theorie nach Fortschritt anhöre, zeige sich in der Praxis als kaum zu stemmender Kraftakt, erklärt Esther Bierbaum von der Zentralen Informationsstelle Autonomer Frauenhäuser (ZIF). "Im Moment ist es so, dass sich die Kommunen aus den bislang Freiwilligenleistungen zurückziehen, weil sie wissen, die Bundesländer starten ab dem 1. Januar. Und wir wissen noch nicht einmal, ob die Summen, die die Länder bereitstellen, dann ausreichend sind. (...) Es obliegt gerade wirklich jedem einzelnen Haus, hart für sich zu kämpfen", so Bierbaum.

Frauenhäuser kämpfen seit 50 Jahren für Gewaltschutz Die ersten Autonomen Frauenhäuser wurden 1976 gegründet. Sie beklagen, dass Gewalt gegen Frauen und geschlechtsspezifische Gewalt bis heute nicht weniger werden. Zudem bemängeln sie gravierende Schutzlücken, die sich für migrantische Frauen aus aufenthaltsrechtlichen Bestimmungen und für Frauen mit Behinderungen aus unklaren gesetzlichen Regelungen ergeben. Diese seien bislang politisch nur unzureichend oder gar nicht berücksichtigt worden.

Anonymität der Opfer in Gefahr

Ein weiteres Problem, das mit dem neuen Gesetz einhergeht, ist laut ZIF der Datenschutz. Um die Umsetzung des Gewalthilfegesetzes statistisch zu überprüfen, plant das Statistische Bundesamt eine einzelfallbezogene Datenübertragung von Betroffenen, die sich in Frauenhäusern oder Beratungsstellen befinden.

Deutschlands Frauenhäuser sind oft überlastet und auch nach dem Auszug ist es schwierig, bezahlbaren Wohnraum zu finden. In Hessen sollen Frauen mit Gewalterfahrung dabei nun unterstützt werden. 29.09.2026 | 1:56 min

Sylvia Haller, Sonderbeauftragte des Deutschen Frauenrates für das Politikfeld Gewaltschutz, gibt zu bedenken, dass die betroffenen Personen eine vertrauensvolle Umgebung und keinen Druck benötigten.

Wir können und werden Frauen nicht zur Preisgabe ihrer Daten nötigen. „ Sylvia Haller, Zentrale Informationsstelle Autonomer Frauenhäuser

Sie befürchtet, dass die einzelfallbezogene Datenübertragung Frauen aus Angst vor Verlust ihrer Anonymität womöglich ganz von der Suche nach Schutz abhalten könnte.

Beratungs- und Hilfestellen Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen": 116 016, Online-Beratung via Chat oder E-Mail

Bundesweite Frauenhaussuche

KI-Hilfe-Chat Maya: ein KI-Chat, der rund um die Uhr auf vielen Sprachen anonym und sicher verfügbar ist und hilft, passende Unterstützungsangebote zu finden.

Juristische Unterstützung: Die Feminist Law Clinic gibt kostenlose Rechtsberatung für Betroffene von Gewalt oder Diskriminierung aufgrund des Geschlechts oder der sexuellen Orientierung, auch zum Gewaltschutzgesetz. Die Beratung ist bundesweit online sowie in Köln, München, Hamburg, Tübingen und Göttingen in Person möglich. Weitere Infos via Mail an beratung@feministlawclinic.de erhältlich.

Weitere Unterstützung: Bundesweit gibt es unterschiedliche Anlaufstellen beispielsweise für Selbsthilfegruppen oder die anonyme Spurensicherung.

Miriam Hantzsche ist Redakteurin des ZDF-Magazins "WISO".