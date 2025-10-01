Mit dem Mammographie-Screening soll Brustkrebs möglichst früh erkannt werden. Doch welche Vor- und Nachteile hat die Untersuchung? Und was passiert, wenn ein Befund auffällig ist?

Beim Mammographie-Screening handelt es sich um eine Röntgenuntersuchung der weiblichen Brust zur Früherkennung von Brustkrebs. Quelle: Imago / HalfPoint Images

Etwa eine von acht Frauen erkrankt im Laufe ihres Lebens an Brustkrebs, die meisten nach dem 50. Lebensjahr. In Deutschland haben Frauen im Alter von 50 bis 75 Jahren alle zwei Jahre Anspruch auf eine kostenlose Mammographie im Rahmen des nationalen Screening-Programms. Sie erhalten hierzu eine Einladung mit Terminvorschlag.

Die Mammographie ist ein bildgebendes Verfahren zur Früherkennung von Brustkrebs. Ziel der Untersuchung ist, Tumore in einem Stadium aufzuspüren, in dem sie noch nicht tastbar sind. Denn: Je früher Brustkrebs entdeckt und behandelt wird, desto besser sind die Heilungschancen.

Während ihrer Schwangerschaft bekommt Christin die Diagnose Brustkrebs. Der Tumor hat bereits Metastasen gebildet, gilt als unheilbar. 16.02.2024 | 4:47 min

Was passiert bei der Mammographie?

Das Mammographie-Screening findet in speziell dafür vorgesehenen Einrichtungen statt. Von einer radiologischen Fachkraft werden von jeder Brust Röntgenaufnahmen angefertigt.

Um eine möglichst gute Bildqualität zu erhalten, wird die Brust für die Aufnahmen zwischen zwei Platten kurz zusammengedrückt, erklärt Hans-Ulrich Lawerenz, Radiologe und programmverantwortlicher Arzt bei Mammographie Screening Hessen Nord.

Je flacher die Brust gedrückt wird, desto aussagekräftiger ist das Röntgenbild. „ Dr. Hans-Ulrich Lawerenz, Radiologe

Pro Brust werden in der Regel zwei Aufnahmen aus unterschiedlichen Winkeln gemacht. Die Untersuchung dauert meist nur wenige Minuten. Das Zusammendrücken der Brust für die Röntgenaufnahmen empfinden einige Frauen als unangenehm oder schmerzhaft.

Früherkennung von Brustkrebs : Was Mammographie Frauen bis 75 bringen kann Frauen können bald bis zu einem Alter von 75 Jahren zur Mammographie gehen. Auch eine Erweiterung nach unten wird diskutiert. Was das Verfahren zur Brustkrebs-Früherkennung bringt. von Corinna Klee mit Video

Müssen Frauen am Mammographie-Screening teilnehmen? Die Teilnahme ist freiwillig. Alle zwei Jahre erfolgt eine erneute Einladung. Die Entscheidung für oder gegen eine Teilnahme am Mammographie-Screening kann bei jeder Einladung erneut getroffen werden.



Sollte eine Brustkrebserkrankung auftreten, übernimmt die Krankenkasse die Behandlungskosten, auch wenn eine Frau nicht am Screening teilgenommen hat. Wichtig ist, dass auch unabhängig vom Screening bei Veränderungen der Brust zeitnah eine ärztliche Abklärung erfolgen sollte.

Wie geht es bei einem auffälligen Mammographie-Befund weiter?

Werden Auffälligkeiten gefunden, schließen sich in der Regel weitere Untersuchungen an, um zu klären, ob diese gut- oder bösartig sind. Dazu werden die Frauen erneut eingeladen. Die Brust wird dann mit Ultraschall untersucht oder noch einmal geröntgt.

Lässt sich ein Krebsverdacht nicht ausschließen, wird die Entnahme einer Gewebeprobe aus der Brust (Biopsie) empfohlen. Das Gewebe wird anschließend mikroskopisch untersucht.

Diagnose Brustkrebs: Bei Betroffenen folgt oft Angst, Unsicherheit und Hoffnungslosigkeit. Brustschwestern begleiten sie durch die Therapie. 08.10.2024 | 5:07 min

Welche Vorteile hat die Teilnahme am Mammographie-Screening?

Der Vorteil liegt in der besseren Heilungschance durch das frühzeitige Erkennen von Brustkrebs. Eine hundertprozentige Sicherheit gibt es durch das Mammographie-Screening-Programm (MSP) aber nicht, weiß Radiologe Lawerenz. Dennoch rät er Frauen zur Teilnahme.

Wir haben nur die Chance Brustkrebs frühzeitig zu finden, wenn wir untersuchen. „ Dr. Hans-Ulrich Lawerenz, Mammographie Screening Hessen Nord

Die Röntgenbilder werden von zwei Ärzten unabhängig voneinander ausgewertet, was die Diagnosesicherheit erhöht. Die meisten Frauen erhalten nach der Untersuchung einen unauffälligen Befund.

Mit der Mammographie besteht die Möglichkeit, Brustkrebs und Brustkrebsvorstufen in einem frühen Stadium zu entdecken. Dadurch kann unter Umständen schonender, zum Beispiel brustherhaltend, behandelt werden. Zudem sinkt das Risiko infolge der Brustkrebserkrankung zu sterben.

Umfassende Studie bestätigt : Brustkrebs-Screening senkt Sterblichkeit klar Das Mammografie-Screening senkt laut einer Studie die Brustkrebs-Sterblichkeit um bis zu 30 Prozent. Experten fordern: Angebote ausbauen, individuelle Risiken besser beachten. mit Video

Welche Nachteile sind mit einer Mammographie verbunden?

Manchmal zeigt die Mammographie Auffälligkeiten, die sich später als harmlos herausstellen (falsch-positive Befunde). Das kann zu weiteren Untersuchungen und einer psychischen Belastung führen.

Andererseits wird nicht jeder Tumor bei einer Mammographie sichtbar (falsch-negative Befunde). Vor allem dichtes Brustgewebe kann Brustkrebs überdecken, erklärt Hans-Ulrich Lawerenz.

Wir nehmen an, dass die Erkennbarkeit von Brustkrebs in der Mammographie ungefähr 80 bis 85 Prozent der Fälle betrifft. „ Dr. Hans-Ulrich Lawerenz, Radiologe

In manchen Fällen werden Tumore entdeckt, die möglicherweise nie Beschwerden verursacht hätten (Überdiagnostik). Diese Diagnosen wären ohne Screening nicht gestellt worden und haben unnötige Behandlungen zur Folge.

Ein Knoten in der Brust, der manchmal schmerzt: Katharina Schlüter ist besorgt. Ist der Knoten harmlos oder doch ein Zeichen für Brustkrebs? 25.02.2025 | 5:07 min

Wie hoch ist die Strahlenbelastung bei der Mammographie?

Die eingesetzte Strahlendosis ist so gering, dass sie normalerweise keine Folgen hat. Laut Gemeinsamem Bundesausschuss (G-BA) kann aber nicht ausgeschlossen werden, dass regelmäßige Röntgenuntersuchungen über einen Zeitraum von 25 Jahren zur Entstehung von Brustkrebs beitragen können. Das ist bei weniger als einer von 1.000 Frauen der Fall.

Vorsorge und Selbstabtasten : Brustkrebs erkennen - was wichtig ist 70.000 Frauen in Deutschland erkranken pro Jahr an Brustkrebs, viele können geheilt werden. Wichtig ist, Tumore früh zu erkennen. Wie sich Brustkrebs anfühlt, worauf zu achten ist. von Christina-Maria Pfersdorf