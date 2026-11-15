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Gesundheit

Frühgeborene: Überlebenschancen und Spätfolgen

Zu früh geboren:Frühchen: Wenn das Leben auf der Intensivstation beginnt

von Gunnar Fischer

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Frühgeborene starten unter schwierigen Bedingungen ins Leben. Oft benötigen sie intensivmedizinische Betreuung und langjährige Nachsorge. Dennoch haben sie heute gute Chancen.

Frühchen im Bett

Viele Frühgeborene wie Kasim sind auf intensivmedizinische Unterstützung angewiesen. Auch die heute 14-jährige Elis kam viel zu früh auf die Welt. Wie es ihr heute geht.

12.11.2026 | 5:11 min

Jedes Jahr kommen in Deutschland über 60.000 Kinder zu früh zur Welt. Für ihre Eltern beginnt damit oft eine Zeit zwischen Hoffen und Bangen. Während sich viele Kinder gut entwickeln, haben manche mit gesundheitlichen Komplikationen und Spätfolgen zu kämpfen.

Frühchen sind oft auf Beatmung angewiesen

Frühgeborene sind Kinder, die vor der 37. Schwangerschaftswoche geboren werden. Wichtige Entwicklungsschritte sind meist noch nicht abgeschlossen. Viele Reifungsprozesse müssen deshalb außerhalb des Mutterleibs medizinisch begleitet werden, erklärt Judith Jochim, Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin, Schwerpunkt Neonatologie, am Sana Klinikum Offenbach.

Je früher ein Baby zur Welt kommt, desto höher ist das Risiko für Komplikationen.

Judith Jochim, Neonatologin

So seien bestimmte Organe noch nicht vollständig ausgereift, sagt Jochim. Ohne medizinische Unterstützung wären Frühgeborene daher oft nicht lebensfähig.

Frühgeborenenstation

Muttermilch kann besonders für Frühgeborene und kranke Neugeborene überlebenswichtig sein. Doch nicht jede Mutter ist in der Lage zu stillen. In diesen Fällen helfen Frauenmilchbanken.

17.11.2025 | 5:07 min

Um Kompliaktionen zu beherrschen, werden sehr kleine Frühchen auf Intensivstationen betreut. Bei Bedarf erhalten sie Atemunterstützung und werden über eine Magensonde ernährt. Im Brutkasten bleiben sie warm und geschützt, bis ihr Körper wichtige Funktionen selbst übernehmen kann.

Frühgeborene: Reifegrad und Risiken

Komplikationen bei Frühgeborenen

Typisch sind Atemprobleme aufgrund einer unreifen Lunge und Infektionen aufgrund eines schwachen Immunsystems. Zudem kann es häufiger zu Gehirnblutungen kommen, weil die Blutgefäße im Gehirn noch sehr instabil und empfindlich sind.

Auch bei der Nahrungsaufnahme und Verdauung können Probleme auftreten. Eine schwerwiegende Komplikation ist eine Entzündung des Darms, die nekrotisierende Enterokolitis.

Frühgeborene sind zudem an den Augen häufig von einer sogenannten Frühgeborenen-Retinopathie betroffen, einer Gefäßwucherung der Netzhaut, die zu schweren Sehstörungen bis hin zur Erblindung führen kann.

"Absolute Grenze des Machbaren"
:Baby Marie wiegt bei Geburt nur 265 Gramm

Marie wiegt bei ihrer Geburt in der Passauer Kinderklinik nur 265 Gramm - "die absolute Grenze des medizinisch Machbaren", so der Chefarzt. Das Baby sei aber "auf einem guten Weg".
Frühgeborenes Mädchen mit 265 Gramm in Passau zur Welt gekommen

Frühgeborene haben heute bessere Überlebenschancen

Dank spezialisierter Neugeborenen-Intensivstationen haben sich die Überlebenschancen von Frühchen deutlich verbessert. Heute überleben selbst Babys, die vor der 24. Schwangerschaftswoche geboren werden und weniger als 500 Gramm wiegen.

Neben Hightech-Medizin setzt die moderne Frühchenversorgung auf die Nähe der Eltern. Bei der Känguru-Methode liegt das Baby Haut an Haut auf der Brust von Mutter oder Vater. Das wirke sich positiv auf die Prognose der Kinder aus, betont Jochim.

Die Känguru-Methode unterstützt Frühgeborene in ihrer Entwicklung.

Judith Jochim, Leiterin Neonatologie, Sana Klinikum Offenbach

Zudem stärke der Hautkontakt die Bindung zwischen Eltern und Kind, so Jochim. Die Neugeborenen erleben Wärme und Geborgenheit, was bei ihnen Stress reduzieren sowie Atmung, Herzfrequenz und Schlaf stabilisieren könne.

Lukas Mader steht neben einem Brutkasten und hält seinen Strampler hoch. Er selbst ist ein Extremfrühchen - drei Monate zu früh auf die Welt gekommen.

Wer als Extremfrühchen auf die Welt kommt, kann heute oft ins Leben gerettet werden. Mögliche Folgen zeigen sich dann häufig erst im Erwachsenenalter, wie bei Lukas und Laura.

16.11.2025 | 27:21 min

Erhöhtes Risiko für Spätfolgen

Mit der Entlassung aus der Klinik beginnt für viele Eltern die nächste Herausforderung. Ohne die ständige Unterstützung von Ärzten und Pflegekräften müssen sie lernen, ihr Kind selbst zu versorgen und seine Bedürfnisse selbst einzuordnen.

Da sich das Gehirn in den letzten Schwangerschaftswochen besonders stark entwickelt, haben sehr früh geborene Kinder ein erhöhtes Risiko für motorische, sprachliche und kognitive Entwicklungsstörungen. Häufig treten später daher Konzentrations- und Lernprobleme auf. In schweren Fällen kann es zu bleibenden neurologischen Beeinträchtigungen wie einer Zerebralparese kommen.

Für Eltern von Frühgeborenen gibt es heute verschiedene Nachsorge- und Unterstützungsangebote.

Hilfsangebote für Eltern mit Frühchen

Viele Frühgeborene holen Rückstand auf

Regelmäßige Nachsorge könne helfen, Entwicklungsauffälligkeiten früh zu erkennen und zu behandeln, erklärt Jochim. Durch Physio-, Ergo- oder Sprachtherapie etwa können Entwicklungsrückstände teilweise oder vollständig aufgeholt werden.

Nach der Entlassung werden Frühchen an unserem sozialpädiatrischen Zentrum betreut.

Judith Jochim, Neonatologin

Trotz eines erhöhten Risikos für Entwicklungsverzögerungen ist die Prognose heute meist gut. Dank moderner Neonatologie entwickeln sich viele Frühgeborene altersgerecht, besuchen reguläre Schulen und führen später ein selbstständiges Leben.

So beeinflusst dich dein Start ins Leben

Frühgeborene haben bei ihrem Start ins Leben oft mit Komplikationen zu kämpfen. Sie benötigen daher besondere Aufmerksamkeit und Pflege auf speziellen Intensivstationen.

17.12.2023 | 26:59 min
Über dieses Thema berichtete das ZDF in der Sendung "Volle Kanne" am 12.11.2026, ab 09:05 Uhr.

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