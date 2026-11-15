Zu früh geboren:Frühchen: Wenn das Leben auf der Intensivstation beginnt
von Gunnar Fischer
Frühgeborene starten unter schwierigen Bedingungen ins Leben. Oft benötigen sie intensivmedizinische Betreuung und langjährige Nachsorge. Dennoch haben sie heute gute Chancen.
Jedes Jahr kommen in Deutschland über 60.000 Kinder zu früh zur Welt. Für ihre Eltern beginnt damit oft eine Zeit zwischen Hoffen und Bangen. Während sich viele Kinder gut entwickeln, haben manche mit gesundheitlichen Komplikationen und Spätfolgen zu kämpfen.
Frühchen sind oft auf Beatmung angewiesen
Frühgeborene sind Kinder, die vor der 37. Schwangerschaftswoche geboren werden. Wichtige Entwicklungsschritte sind meist noch nicht abgeschlossen. Viele Reifungsprozesse müssen deshalb außerhalb des Mutterleibs medizinisch begleitet werden, erklärt Judith Jochim, Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin, Schwerpunkt Neonatologie, am Sana Klinikum Offenbach.
So seien bestimmte Organe noch nicht vollständig ausgereift, sagt Jochim. Ohne medizinische Unterstützung wären Frühgeborene daher oft nicht lebensfähig.
Um Kompliaktionen zu beherrschen, werden sehr kleine Frühchen auf Intensivstationen betreut. Bei Bedarf erhalten sie Atemunterstützung und werden über eine Magensonde ernährt. Im Brutkasten bleiben sie warm und geschützt, bis ihr Körper wichtige Funktionen selbst übernehmen kann.
Frühgeborene: Reifegrad und Risiken
Komplikationen bei Frühgeborenen
Typisch sind Atemprobleme aufgrund einer unreifen Lunge und Infektionen aufgrund eines schwachen Immunsystems. Zudem kann es häufiger zu Gehirnblutungen kommen, weil die Blutgefäße im Gehirn noch sehr instabil und empfindlich sind.
Auch bei der Nahrungsaufnahme und Verdauung können Probleme auftreten. Eine schwerwiegende Komplikation ist eine Entzündung des Darms, die nekrotisierende Enterokolitis.
Frühgeborene sind zudem an den Augen häufig von einer sogenannten Frühgeborenen-Retinopathie betroffen, einer Gefäßwucherung der Netzhaut, die zu schweren Sehstörungen bis hin zur Erblindung führen kann.
Frühgeborene haben heute bessere Überlebenschancen
Dank spezialisierter Neugeborenen-Intensivstationen haben sich die Überlebenschancen von Frühchen deutlich verbessert. Heute überleben selbst Babys, die vor der 24. Schwangerschaftswoche geboren werden und weniger als 500 Gramm wiegen.
Neben Hightech-Medizin setzt die moderne Frühchenversorgung auf die Nähe der Eltern. Bei der Känguru-Methode liegt das Baby Haut an Haut auf der Brust von Mutter oder Vater. Das wirke sich positiv auf die Prognose der Kinder aus, betont Jochim.
Zudem stärke der Hautkontakt die Bindung zwischen Eltern und Kind, so Jochim. Die Neugeborenen erleben Wärme und Geborgenheit, was bei ihnen Stress reduzieren sowie Atmung, Herzfrequenz und Schlaf stabilisieren könne.
Erhöhtes Risiko für Spätfolgen
Mit der Entlassung aus der Klinik beginnt für viele Eltern die nächste Herausforderung. Ohne die ständige Unterstützung von Ärzten und Pflegekräften müssen sie lernen, ihr Kind selbst zu versorgen und seine Bedürfnisse selbst einzuordnen.
Da sich das Gehirn in den letzten Schwangerschaftswochen besonders stark entwickelt, haben sehr früh geborene Kinder ein erhöhtes Risiko für motorische, sprachliche und kognitive Entwicklungsstörungen. Häufig treten später daher Konzentrations- und Lernprobleme auf. In schweren Fällen kann es zu bleibenden neurologischen Beeinträchtigungen wie einer Zerebralparese kommen.
Für Eltern von Frühgeborenen gibt es heute verschiedene Nachsorge- und Unterstützungsangebote.
Hilfsangebote für Eltern mit Frühchen
Viele Frühgeborene holen Rückstand auf
Regelmäßige Nachsorge könne helfen, Entwicklungsauffälligkeiten früh zu erkennen und zu behandeln, erklärt Jochim. Durch Physio-, Ergo- oder Sprachtherapie etwa können Entwicklungsrückstände teilweise oder vollständig aufgeholt werden.
Trotz eines erhöhten Risikos für Entwicklungsverzögerungen ist die Prognose heute meist gut. Dank moderner Neonatologie entwickeln sich viele Frühgeborene altersgerecht, besuchen reguläre Schulen und führen später ein selbstständiges Leben.
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