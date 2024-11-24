Adventskalender gehören zur Vorweihnachtszeit dazu. Fünf Ideen, wie Sie auch in letzter Minute und für wenig Geld einen Adventskalender zum Verschenken selbst gestalten können.

Wer anderen eine Freude machen will, bastelt selbst einen Kalender und füllt ihn mit persönlichen Dingen. Dafür ist es auch kurz vor dem ersten Dezember nicht zu spät und es muss auch gar nicht teuer sein. Diese fünf Ideen für einen Adventskalender lassen sich schnell und günstig umsetzen.

Die Geschichte des Adventskalenders Vor fast 200 Jahren hatte der Leiter eines evangelischen Knabenheims vermutlich genug von der Frage, wann endlich Weihnachten sei. Also nahm er ein altes Wagenrad und einen Holzkranz und steckte 20 rote und vier weiße Kerzen darauf. Jeden Tag durfte eines der Kinder eine rote Kerze anzünden, an den Adventssonntagen eine weiße. So entstand der Adventskalender.



Im Laufe der Zeit entwickelten sich weitere Ideen: Einige Familien hängten jeden Tag ein weihnachtliches Bild an die Wand, andere malten Kreidestriche an die Tür oder steckten bis Heiligabend jeden Tag einen Strohhalm in die Krippe. Heute beschenkt man sich. Die Kalender sind mit Schokolade, Spielzeug oder Pflege-Produkten gefüllt.

Adventskalender-Idee 1: Warten auf das Puzzle

Etwas Knobelzeit zu verschenken, funktioniert mit einem Puzzle-Kalender. Jeden Tag gibt es einige Teile, die sich bis Heiligabend zu einem vollständigen Bild zusammensetzen. Bei einem Puzzle mit 200 Teilen wären das zum Beispiel acht bis neun Teile pro Tag. Wer bereits während der Adventszeit Erfolge sichtbar machen möchte, kann das Puzzle vorab zusammensetzen und es in 24 Abschnitte aufteilen, die nebeneinanderliegende Teile umfassen.

Die Puzzles können auch nachhaltig aus dem eigenen Spielevorrat kommen oder über Second-Hand-Anbieter erstanden werden. Wer den Adventskalender persönlicher gestalten will, wählt ein Motiv, das an ein gemeinsames Erlebnis mit der beschenkten Person erinnert. Noch individueller wird es mit einem selbst gestalteten Foto-Puzzle.

Adventskalender-Idee 2: Es schneit Komplimente

Wer mit einem Kompliment am Morgen aufwacht, startet gleich schöner in den Tag. Mit dieser Idee gelingt das 24 Tage in Folge. Dafür werden 24 Dinge notiert, die man an der beschenkten Person schätzt. Auch Erinnerungen wie schöne Momente, die man zusammen auf Ausflügen oder in der Kindheit erlebt hat, können hier zusätzlich Platz finden. Persönlicher geht es kaum!

Anschließend werden die Zettel in einem Glas gesammelt. Hebt man sich jedoch ein besonderes Kompliment für Heiligabend auf, sollten die Zettel nummeriert werden.

Adventskalender-Idee 3: Erinnerungen verschenken

Mit einem Foto-Kalender können schöne Erinnerungen verschenkt werden. Dafür druckt man 24 Fotos aus, auf denen gemeinsame Erlebnisse zu sehen sind. Diese können eingerollt oder in verzierte Umschläge gesteckt werden. Zu Weihnachten könnte es gleich das passende Geschenk geben: ein Fotoalbum oder Bilderrahmen.

Für einen gekauften Adventskalender ist es nicht zu spät Wer ohnehin im Weihnachtsstress viel zu tun oder einfach keine Lust hat, etwas selbst zu basteln, kann immer noch einen Adventskalender kaufen. Viele Kalender sind nach dem ersten Dezember bis zu 50 Prozent reduziert. Außerdem gibt es online Outlets für Adventskalender, die im vergangenen Jahr nicht verkauft werden konnten oder kleine Mängel haben. Hier sind die Rabatte noch etwas großzügiger. Bis zu 80 Prozent können diese Kalender günstiger sein.

Adventskalender-Idee 4: Kulinarische Weihnachtszeit

Mit diesem Adventskalender ist die lästige Frage "Was kochen wir heute?" im Dezember gelöst. Denn hinter jedem Türchen versteckt sich eine Rezeptidee. Die Rezepte werden auf Zettel geschrieben und in Umschläge gepackt, auf denen entsprechende Zahlen stehen.

Wenn es doch noch etwas aufwendiger werden soll, können entsprechende Gewürze zu den Rezepten verschenkt werden. Lorbeerblätter zum Rezept für Rinderrouladen zum Beispiel oder Tonkabohnen für Crème Brûlée. Auch hier eignet sich ein passendes Weihnachtsgeschenk: ein Kochbuch, in das die Lieblingsrezepte aus dem Kalender geschrieben werden können.

Adventskalender-Idee 5: Knobelnd durch die Weihnachtstage

Für diejenigen, die gerne rätseln, kann eine Sammlung aus Quizzen und Knobelaufgaben der passende Adventskalender sein. Sudoku, Kreuzworträtsel oder Wissensfragen - jeden Tag muss eine knifflige Aufgabe gelöst werden. Die können zum Beispiel aus Zeitungen gesammelt werden. Auch im Internet findet man viele Rätsel, die einfach ausgedruckt werden können.

