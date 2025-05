Nach mutmaßlichen Sabotageakten durch Russlands Schattenflotte an Kabeln und Leitungen in der Ostsee kündigt Außenminister Johann Wadephul eine stärkere Überwachung an. "Wir als Anrainer, Nato und EU , setzen uns mit aller Kraft hybriden Bedrohungen entgegen, auch mit weiteren Patrouillen", sagte der CDU-Politiker der "Welt am Sonntag".