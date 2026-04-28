Deutschland will in UN-Sicherheitsrat: Wadephul wirbt in New York

Deutschland, Österreich oder Portugal? Das Rennen um den Sitz im UN-Sicherheitsrat geht in die Endphase. Außenminister Wadephul macht Wahlkampf in New York.

Außenminister Wadephul hat in New York bei den Vereinten Nationen vor den Folgen des Iran-Krieges gewarnt. Die Auswirkungen reichten über die Golfregion hinaus, so Wadephul im UN-Sicherheitsrat. 28.04.2026 | 0:19 min

Rund zweihundert knallbunte Geschenktüten, schulterhoch gestapelt, bewacht von einem großen Berliner Kunststoff-Bären - damit will Deutschland in der Ständigen Vertretung der Bundesrepublik bei den Vereinten Nationen überzeugen.

Durch die Drehtür betreten die Abgesandten der Welt das Deutsche Haus. Außenminister Johann Wadephul (CDU) hat UN-Botschafter aus vier Kontinenten zum Frühstück eingeladen. Deutschland wirbt für einen nichtständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat und will heute unbedingt noch ein paar Staaten überzeugen. Die Abstimmung am 3. Juni könnte knapp werden.

Deutschland will Sitz im UN-Sicherheitsrat: Vertrauliche Gespräche

Im 22. Stock zählt Wadephul die Argumente auf, die aus Sicht der Bundesregierung für Deutschland sprechen: viertgrößter Beitragszahler, "unerschütterliches Engagement für die UN-Charta", "umfangreiche Erfahrung" als sechsmaliges Sicherheitsratsmitglied.

Der UN-Sicherheitsrat hat Iran aufgefordert, seine Angriffe auf die Golfstaaten sofort zu beenden. Für die Resolution stimmten 13 der 15 Mitglieder - Russland und China enthielten sich. 12.03.2026 | 0:20 min

Vielleicht erwähnt Wadephul auch die zwar gekürzten, aber immer noch hohen Beiträge für die Entwicklungszusammenarbeit. Genau weiß man es nicht, die Gespräche sind vertraulich.

Ob Deutschland genug Stimmen zusammenbekommt, dazu wagt der Außenminister keine Prognose. Die Abstimmung ist geheim und etliche Länder verraten nicht, wen sie favorisieren. Wieder und wieder appelliert Wadephul:

Wenn existenzielle Fragen von Krieg und Frieden in New York diskutiert werden, dann darf unsere Stimme am East River nicht fehlen. „ Johann Wadephul, Bundesaußenminister

Deutschlands Problem: Als die Bundesregierung die Kandidatur für die Jahre 2027/2028 verkündet hat, hatten bereits zwei andere Staaten der Europäischen Union ihre Bewerbungen angemeldet: Österreich und Portugal. Nicht wenige Länder hatten da bereits einem dieser beiden Kandidaten ihre Stimmen versprochen.

Als erste Ehefrau eines amtierenden Staatschefs in der Geschichte des Sicherheitsrates hat Melania Trump eine Sitzung des mächtigsten UN-Gremiums geleitet. Das sorgte auch für Kritik. 03.03.2026 | 0:23 min

Deutschlands Israel-Politik kostet Stimmen

Von den 15 Sitzen im Weltsicherheitsrat gehören fünf den ständigen Mitgliedern: China, Frankreich, Russland, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten. Die anderen zehn werden für jeweils zwei Jahre verliehen: fünf an afrikanische und asiatische Staaten, zwei an Lateinamerika, einer an Osteuropa und zwei an "westliche Staaten", womit vor allem Westeuropa gemeint ist.

Dass der Wahlkampf um die zwei westeuropäischen Sitze so knapp ist, liegt auch daran, dass Deutschlands Ansehen bei vielen Staaten des Globalen Südens im vergangenen Jahr gelitten hat. Vor allem afrikanische und lateinamerikanische Länder kritisieren, dass sich die Bundesregierung im Gaza-Krieg weitgehend hinter die israelische Regierung gestellt hat.

Der Besuch von Merz in Israel war ein Balanceakt: Er betonte die deutsche Verantwortung, kritisierte aber auch Israels Vorgehen im Gaza-Krieg. Das Verhältnis bleibt kompliziert. 07.12.2025 | 1:50 min

Versprechen und Gummibärchen für Afrika

"Wir bitten Sie freundlich um Ihre Unterstützung", sagt Wadephul am Mittag zu den Vertretern der afrikanischen Staaten. Auf jedem Platz im Konferenzraum der sogenannten Afrikanischen Gruppe liegt ein Tütchen mit Gummibären, auf dem "Germany" steht. Nicht alle Botschafter sind gekommen.

Werbung für Deutschland: Geschenktüten in der Ständigen Vertretung Deutschlands bei den Vereinten Nationen Quelle: ZDF

Wadephul sagt zu, dass sich Deutschland bei einer Reform des UN-Sicherheitsrats dafür einsetzen wird, dass Afrika zwei ständige Sitze bekommt. Auch die Bundesregierung strebt langfristig einen ständigen Sitz an, aber immer mehr Diplomaten fragen sich, warum eigentlich?

Kritik an Deutschlands Anspruch im UN-Sicherheitsrat

Der Anspruch Deutschlands, bei einer Reform des Sicherheitsrates einen ständigen Sitz zu erhalten, sei nicht mehr zeitgemäß, sagt der ehemalige UN-Botschafter Peter Wittig dem ZDF. Europa sei im Sicherheitsrat bereits jetzt überrepräsentiert, obwohl es weniger als sechs Prozent der Weltbevölkerung ausmacht - mit sinkender Tendenz.

Wittig empfiehlt, die Forderung aufzugeben und stattdessen zu versuchen, sich innerhalb Europas auf einen gemeinsamen Sitz oder ein gemeinsames Verfahren der Sitzvergabe zu einigen:

Wir sollten an der Europäisierung der existierenden ständigen Sitze arbeiten. „ Peter Wittig, ehemaliger UN-Botschafter