Lehren der Niedersachsen-Wahl: Zur Sache! Es eilt

Stephan Weil gewinnt nicht wegen, sondern mehr trotz Olaf Scholz. Die Taktik der CDU geht nicht auf und die AfD profitiert von Krisen. Drei Lehren aus der Niedersachsen-Wahl.

Die Landtagswahl in Niedersachsen ist die letzte Wahl in diesem Krisenjahr 2022. Aus den Ergebnissen des Abends lassen sich drei Lehren ziehen:

Erstens: Die SPD kann gewinnen

Ein beliebter Amtsträger - sympathisch und glaubwürdig - macht das Rennen. Das ist klassisch für eine Landtagswahl, bei der sich die Menschen, zumal in Krisenzeiten, hinter dem Vertrauten versammeln, wenn sie ihm denn vertrauen. Olaf Scholz im Kanzleramt wird durch das Wahlgeschenk aus Hannover ein Stück weit entlastet, sollte daraus aber keinen allzu großen Vertrauensbeweis in seine Person ableiten. Ministerpräsident Stephan Weil hat mehr trotz als wegen Olaf Scholz gewonnen.

Zweitens: Die Attacke der CDU schlägt fehl

Die CDU kann mit Attacke auf die Ampel nichts gewinnen und ist längst nicht so stark, wie es der Bundesvorsitzende Friedrich Merz proklamiert. Nicht die Stärke der CDU wird der Berliner Ampel gefährlich, sondern die Schwäche der FDP.

Für die Liberalen geht ein katastrophales Wahljahr zu Ende. Dem Vorsitzenden Lindner ist es nie gelungen, das Versprechen an seine Wähler einzulösen, Korrektiv für Rot-Grün zu sein. Der grüne Erfolg übrigens sieht größer aus als er ist. Im Plus schlummert auch ein Habeck-Dämpfer. Sagen wir es so: Schwein gehabt.

Drittens: Die demokratische Mitte ist in der Mehrheit

Die große Mehrheit in Niedersachsen hat die demokratische Mitte gewählt. Doch Krieg und Krise werden bedrohlicher, davon profitiert die AfD. Gegen explodierende Energiepreise und Inflation braucht es jetzt konkrete Konzepte. Keine Beruhigungspillen in Comic-Sprache. Denn wo soll das hinführen?