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Landtagswahl in Niedersachsen - Nachrichten und Hintergründe

Landtagswahl in Niedersachsen

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Im Herbst 2027 findet in Niedersachsen die nächste Landtagswahl statt. Derzeit wird das Bundesland von einer rot-grünen Koalition aus SPD und den Grünen regiert, mit Olaf Lies (SPD) als Ministerpräsident. Er trat das Amt im Mai 2025 als Nachfolger von Stephan Weil (SPD) an. News zur Landtagswahl in Niedersachsen im Überblick.

Aktuelle News aus Niedersachsen

  1. Trauer in Stade

    Nachrichten | heute - in Deutschland:Nach Schüssen in Stade

    von Svenja Bergerhoff
    Video1:39
  2. Am Tag nach der Gewalttat in Stade

    Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin:Schock in Stade sitzt tief

    von Svenja Bergerhoff
    Video2:00
  3. Einsatzkräfte der Spurensicherung stehen auf einer Straße in Stade, aufgenommen am 29.06.2026

    Sechs Tote in Niedersachsen:Tödliche Schüsse in Stade: Viele Fragen offen

    mit Video2:00
  4. Niedersachsen, Stade: Einsatzkräfte stehen auf einer Straße in Stade.

    Schüsse in Jugendeinrichtung:Sechs Tote in Stade - Motiv vermutlich Sorgerechtsstreit

    mit Video1:04
  5. Polizei-Pressekonferenz in Stade mit den zuständigen Polizei-Presse-Sprecher:innen, sowie der Landesministerin Niedersachsens.

    Schüsse in Niedersachsen:Stade: Sorgerechtsstreit wohl Tatmotiv

    Video19:11
  6. Moderatorin im Schaltgespräch mit ZDF-Reporterin Svenja Bergerhoff

    Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Womöglich "Sorgerechtsstreit als Motiv"

    Video1:11
  7. Beamte der Spurensicherung auf der Straße vor dem Tatort.

    Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Sechs Menschen durch Schüsse in Stade getötet

    von Anne-Kirstin Berger
    Video1:04
  8. Einsatzkräfte der Spurensicherung stehen auf einer Straße in Stade, daneben Polizeiautos.

    Nachrichten | heute:Fünf Tote nach Schüssen in Stade

    von Anne-Kirstin Berger
    Video0:45

Rückblick: Die Wahl in Niedersachsen 2022

  1. Wahlkreise Niedersachsen

    So haben die Wahlkreise gewählt:Ergebnisse der Niedersachsen-Wahl 2022

  2. Sendungslogo

    Der Wahlabend im ZDF:Wahl in Niedersachsen

    Video77:54

Landtagswahlen im Jahr 2026

  1. Flagge von Baden-Württemberg

    Wahl am 8. März 2026:Landtagswahl in Baden-Württemberg

  2. Blick auf den Landtag von Rheinland-Pfalz

    Wahl am 22. März 2026:Landtagswahl in Rheinland-Pfalz

  3. Flagge von Sachsen-Anhalt vor dem Landtag in Magdeburg

    Wahl am 6. September 2026:Landtagswahl in Sachsen-Anhalt

  4. Schweriner Schloss mit Landtag

    Wahl am 20. September 2026:Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern