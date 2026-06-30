Landtagswahl in Niedersachsen - Nachrichten und Hintergründe

Landtagswahl in Niedersachsen
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Im Herbst 2027 findet in Niedersachsen die nächste Landtagswahl statt. Derzeit wird das Bundesland von einer rot-grünen Koalition aus SPD und den Grünen regiert, mit Olaf Lies (SPD) als Ministerpräsident. Er trat das Amt im Mai 2025 als Nachfolger von Stephan Weil (SPD) an. News zur Landtagswahl in Niedersachsen im Überblick.
Aktuelle News aus Niedersachsen
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Rückblick: Die Wahl in Niedersachsen 2022
So haben die Wahlkreise gewählt:Ergebnisse der Niedersachsen-Wahl 2022
Der Wahlabend im ZDF:Wahl in NiedersachsenVideo77:54
Landtagswahlen im Jahr 2026
Wahl am 8. März 2026:Landtagswahl in Baden-Württemberg
Wahl am 22. März 2026:Landtagswahl in Rheinland-Pfalz
Wahl am 6. September 2026:Landtagswahl in Sachsen-Anhalt
Wahl am 20. September 2026:Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern