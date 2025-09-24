Generaldebatte: Schon wieder ein Schlagabtausch im Bundestag

Erst vor einer Woche haben sich Koalition und Opposition im Bundestag einen Schlagabtausch geliefert, heute nun die Neuauflage. Um wie viel Geld es geht und wer heute redet.

06.05.2025

Worum geht es?

Um den Haushalt für das kommende Jahr. Für 2026 plant die Bundesregierung Ausgaben in Höhe von 520,5 Milliarden Euro. Schwarz-Rot will Kredite in Milliardenhöhe aufnehmen. Der Etat sieht insgesamt 174 Milliarden Euro neue Schulden vor – ein Rekord.

Erst vor sieben Tagen hatte es im Bundestag eine Generaldebatte gegeben, das Parlament hatte da allerdings den Haushalt 2025 beraten und verabschiedet. An ihm war die Ampel-Koalition gescheitert, sie konnte sich nicht mehr auf einen Etat einigen.

Wer redet?

Traditionell eröffnet die größte Oppositionspartei die Debatte. Zuerst wird AfD-Fraktionschef Tino Chrupalla fünfzehn Minuten lang reden, danach ist Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) an der Reihe.

Erwartet wird, dass Chrupalla den Kanzler angreifen wird, so wie zuletzt AfD-Chefin Alice Weidel. Sie hatte Merz in der Debatte vor einer Woche vorgeworfen, zum Tod des US-Aktivisten Charlie Kirk zu schweigen. Merz war auf die Kritik nicht eingegangen, hatte die Bürger stattdessen auf grundlegende Reformen vorbereitet.

Nach Merz werden auch die Fraktionsvorsitzenden der anderen im Bundestag vertretenen Parteien reden, für die Grünen zum Beispiel Britta Haßelmann.

Für den Bundeshaushalt 2026 sind höhere Schulden für Bundeswehr und Infrastruktur geplant – das sorgt für Kritik. Florian Neuhann mit einer Einschätzung. 23.09.2025 | 1:05 min

Worüber wird gestritten?

Die Generaldebatte ist traditionell ein offener Schlagabtausch. Erfahrungsgemäß geht es um alle möglichen Themen. Mitunter ist die Debatte laut.

Denkbar wäre, dass Merz sich zu den jüngsten Luftraumverletzungen durch Drohnen äußert, zu US-Präsident Donald Trump vor den UN oder zu möglichen Sanktionen gegen Israel. Merz könnte sich zu entsprechenden Vorschlägen der EU-Kommission äußern.

Nach der Debatte am Vormittag redet ab 13 Uhr Außenminister Johann Wadephul (CDU). Auch er dürfte die genannten Themen ansprechen.

Kanzler Friedrich Merz kündigt tiefgreifende Veränderungen an, doch wie genau? Im Haushalt klafft ein Milliarden-Loch. Woher soll das Geld kommen? 21.09.2025 | 4:16 min

Welche Kritik gibt es am Haushalt?

Bereits am Dienstag hat Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) 45 Minuten lang den Haushalt der Regierung verteidigt. Dabei stimmte er - ähnlich wie Merz vor einer Woche - die Bürgerinnen und Bürger auf harte Zeiten ein. "Es wird anstrengend", so Klingbeil.

Die Menschen in unserem Land spüren längst, dass wir weitreichende Veränderungen brauchen und dass Durchmogeln oder Zögern oder Zurücklehnen nicht funktionieren wird. „ Lars Klingbeil, SPD

Die Opposition hatte den Haushalt für 2026 kritisiert. Linken-Politiker Dietmar Bartsch forderte statt "grenzenloser Aufrüstung" eine stärkere Besteuerung von Vermögen.

Grünen-Haushälter Sebastian Schäfer sprach von einer Täuschung bei den Einsparungen. AfD-Haushaltssprecher Michael Espendiller bezeichnete die Sondervermögen als "Sonderschulden" und warf der Regierung vor, über ihre Verhältnisse zu leben.

Der Haushaltsentwurf 2026 sorgt für Streit: Geplant sind 520 Milliarden Euro Ausgaben – mit höheren Schulden für Bundeswehr und Infrastruktur. Kritik kommt vom Rechnungshof. 23.09.2025 | 1:55 min

Wie geht es weiter?

In dieser Woche wird der Haushalt 2026 noch nicht beschlossen. Nach der ersten Beratung in dieser Woche geht er in die Ausschüsse des Bundestags. Mitte November beschließt der Haushaltsausschuss noch letzte Änderungen. Die Schlussabstimmung im Plenum ist dann am 28. November geplant.