Sicherheitsfrage dominiert Protest-Thema:Worum es der "Gen Z" heute bei den Kundgebungen geht
von Markus Aust
In über 30 Städten will die Gen Z heute auf die Straße gehen. Seit Tagen dreht sich die Debatte um die Frage, ob die Jugend-Proteste eskalieren - und kaum um deren Forderungen.
Es waren genau zwei knappe Sätze, die sich der Regierungssprecher entlocken ließ. Darauf angesprochen, wie die Bundesregierung die für heute angekündigten Proteste inhaltlich bewertet, heißt es in der Bundespressekonferenz am Mittwoch:
Die Proteste beurteilen wollte der Sprecher nicht. Empathie klingt anders. Dabei will die Gen Z wohl vor allem eins: endlich gesehen werden.
Für soziale Gerechtigkeit, gegen Wehrpflicht
Das, wofür die Gen Z an diesem Samstag bundesweit demonstriert, ist seit Tagen recht unmissverständlich nachzulesen. Im Positionspapier "Gen Z regelt" heißt es:
Bedeutet konkret: mehr Investitionen in Bildung und Klimaschutz, Armutsbekämpfung durch Umverteilung, ein Nein zu Wehrpflicht und Überwachung.
So erklärt ein Soziologe den Protest
Protest, so beschreibt es Soziologe Nils Kumkat von der Uni Bremen, erfülle die Funktion, Unmut "sichtbar zu machen". Wenn es Protest gibt, bedeutet das also, dass Probleme bisher nicht hinreichend wahrgenommen würden.
Zudem würden Themen wie Klimawandel, Kriegsgefahr und Wirtschaftskrisen den politischen Diskurs bestimmen. "Und die beunruhigen wenig überraschend diejenigen mehr, die noch länger in dieser Welt leben müssen", so Kumkar.
Grüne und Linke demonstrieren mit – Union warnt vor „Kaperungen“
So sieht es auch die Opposition. "Das Aufstiegsversprechen durch Bildung ist mittlerweile gebrochen", kritisiert Grünen-Chefin Franziska Brantner.
Ganz anders blickt die Union auf die Kundgebungen. Zwar räumt Baden-Württembergs Innenminister Manuel Hagel (CDU) in einem Zeitungsinterview ein, dass die "Sorgen dieser Generation berechtigt sind", fährt aber fort und kündigt "alle Härte des Rechtsstaates" gegen "diesen gewaltbereiten Mob" an.
Ähnlich äußerten sich in den vergangenen Tagen zahlreiche seiner Parteifreunde, warnten unter anderem vor "Kaperungen" und Zuständen wie in Frankreich - obwohl die Sicherheitsbehörden mitteilen, dass ihnen keine Anzeichen von geplanten gewalttätigen Ausschreitungen vorliegen.
Protestforscherin bemängelt Diskursverschiebung
Dass die Protestform in den Mittelpunkt rückt und nicht die Forderungen, sehen Protestforscher kritisch. Darin bestehe eine "inhärente Gefahr", sagt Nina-Kathrin Wienkoop.
Für "Gen Z regelt" soll der heutige Tag erst der Anfang sein. "Dauerhafte Probleme brauchen mehr als einen Protesttag. Wir machen auch danach weiter", heißt es auf ihrer Website. Womöglich so lange, bis sie das Gefühl haben, auch von der Bundesregierung gesehen zu werden.
Markus Aust berichtet aus dem ZDF-Hauptstadtstudio.
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