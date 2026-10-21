Dobrindt warnt vor Kapern angekündigter "Gen Z"-Proteste

Dobrindt sieht die Gefahr, dass die angekündigten "Gen Z"-Proteste von linksextremistischen Kräften gekapert werden könnten. Es gebe ein tägliches Monitoring, so der Innenminister.

Bundesinnenminister Dobrindt mahnt zu Wachsamkeit, wie sich extremistische Kräfte im Rahmen der angekündigten Proteste am 31.10. einbringen. 21.10.2026 | 0:44 min

Angesichts der für den 31. Oktober in deutschen Städten geplanten Proteste junger Menschen warnt Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) vor einer möglichen Einflussnahme linksextremistischer Kräfte. Dobrindt sagte dem ZDF:

Es gibt auch in Deutschland eine extremistische Szene und wir haben in der Vergangenheit auch erlebt, dass ausländische Mitglieder von extremistischen Szenen nach Deutschland kommen, um an Protesten teilzunehmen. „ Alexander Dobrindt, CSU

Darauf habe man einen Fokus. Es gebe ein tägliches Monitoring sowie eine Gefährdungsbeurteilung, die fortlaufend aktualisiert werde, so Dobrindt. "Dementsprechend werden wir uns auch vorbereiten in Abstimmung mit Ländern, mit dem Bund, mit den Sicherheitsbehörden. Man muss wachsam sein."

Grundsätzlich unterscheide man sehr klar zwischen Schülerdemonstrationen und dem, was gewaltbereite Extremisten bereit seien, auf die Straße zu bringen.

Das brennende Rathaus in Limoges, hunderte verletzte Einsatzkräfte, 1.800 Festnahmen: Nach den Massenprotesten in Frankreich tritt das Ausmaß der Gewalt langsam zutage. 18.10.2026 | 2:45 min

Dobrindt warnt vor Kapern der Proteste

Dobrindt warnte insbesondere vor dem Kapern der Proteste durch linksextreme Kräfte. "Wir merken ja, dass der Linksextremismus verstärkt zurück ist, nicht nur bei unseren Partnerländern, sondern auch in Deutschland."

Deswegen lege man einen besonderen Fokus darauf, was im Netz passiere und wie sich die linksextremistische Szene organisiere und vorbereite. "All das haben wir zurzeit auch ganz besonders im Fokus, um entsprechend darauf reagieren zu können", so Dobrindt weiter.

Die Mehrheit habe friedlich demonstriert. Eine kleine Minderheit suche gezielt die Konfrontation, so die Politikwissenschaftlerin Claire Demesmay über die Proteste in Frankreich. 18.10.2026 | 4:37 min

Protestaufrufe am 31. Oktober

Das Bündnis "Gen Z regelt" ruft für den 31. Oktober zu Demonstrationen in insgesamt 21 Städten auf - darunter in Berlin, Hamburg, München und Köln. Die Initiative fordert nach eigenen Angaben unter anderem mehr Investitionen in Bildung und Gesundheit, bezahlbares Leben und die Abschaffung der Wehrpflicht.

Zudem verlangt die Initiative mehr Mitsprache junger Menschen bei politischen Entscheidungen. In ihrem Aufruf verwies sie auch auf die Jugendproteste unter anderem in Frankreich.