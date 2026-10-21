Menü
Merkliste
Suche
Schließen
Suche
ZDFheute
Ukraine
Iran
Midterms
Politik
Übersicht
Deutschland
Schwarz-rote Koalition
Ausland
Nahost-Konflikt
USA
Wirtschaft
Übersicht
Unternehmen
Panorama
Übersicht
Kriminalität
Prominente
Sport
Übersicht
Bundesliga
Champions League
Ratgeber
Übersicht
Gesundheit
Garten & Balkon
Wissen
Schlagzeilen
Newsletter
Themen
Wetter
Lotto
Korrekturen & mehr
Merkliste
Video
Einstellungen
Wechseln zu: ZDF
Video
ZDFheute Xpress
ZDFheute Xpress
Dobrindt: "Es gibt auch in Deutschland eine extremistische Szene"
Dobrindt zu Protesten: "Es gibt auch in Deutschland eine extremistische Szene"
21.10.2026 | 17:25
|